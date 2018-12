Ganemos critica que el PP en la Diputación ha presentado un presupuesto “sin inversión, sin ideas y sin proyecto”

Jueves, 20 de diciembre de 2018

El diputado Gabriel de la Mora anuncia que volverá a presentar una enmienda general al presupuesto provincial

Ganemos Salamanca ha criticado hoy que el equipo de Gobierno del PP en la Diputación ha presentado unos presupuestos de 2019 de “corta y pega” respecto los del año anterior, en el que se propone la reducción de la inversión en un 18,43%, aunque sea prevea un aumento de los ingresos por el incremento de las aportaciones del Estado.

Ganemos no comprende esta reducción de la inversión si no es debida a que “para el PP los presupuestos no son más que papel mojado, o un trámite administrativo de un documento que no refleja la realidad contable ni política de la actividad política desarrollada, habida cuenta de las numerosas modificaciones presupuestarias que se vienen realizando, modificando de forma muy sustancial el presupuesto inicial, lo que demuestra una clara falta de planificación y transparencia”.

Este año 2019 además, el gobierno del PP, según asegura el diputado Gabriel de la Mora, “demuestra una vez más su absoluta falta de ideas y proyecto político, habida cuenta que las únicas novedades que se presentan son, precisamente, propuestas presentadas por la oposición y el grupo Ganemos Salamanca al pleno de la Diputación en los últimos años”.

Así, la principal novedad es una partida de 100.000€ destinada a cofinanciar el programa ‘Rehabitare’ de subvenciones a municipios para la rehabilitación de viviendas públicas y la promoción de alquileres asequibles que lleva a cabo la Junta de Castilla y León. “Exactamente la misma propuesta que hizo el diputado de la agrupación municipalista en el pleno de 25 de noviembre de 2016 y que, año tras año, ha venido proponiendo con motivo de los presupuestos, mediante una enmienda por valor de 1 millón de euros para dicha finalidad”, indica De la Mora. Además, apunta que “el gobierno del PP en comisión ha reconocido que lleva varios meses negociando el acuerdo con el consejero, cuando en los presupuestos de 2016, 2017 y 2018 rechazó la propuesta aduciendo distintos argumentos, que demuestran su falta de coherencia y nula credibilidad”.

De igual modo, el PP ha incluido una nueva dotación presupuestaria sobre el agua de 100.000€ “vacía y sin contenido”, destinada, en teoría, a un estudio sobre el ciclo del agua, “pero sin que el propio gobierno sepa en realidad a qué lo va a dedicar. Una propuesta que proviene, nuevamente, de la oposición en la Diputación... y del grupo Ganemos, en el pleno de 29 de octubre de 2018” y enfocada directamente al apoyo a los municipios con la depuración de las aguas residuales y, posteriormente ampliando a la mejora de la red de abastecimiento y que “nuevamente nuestro grupo lleva años presentando enmiendas por valor de 1,5 millones de euros, para ambas políticas del ciclo del agua”, explica el diputado de Ganemos.

Finalmente, añade que Ganemos es “el único grupo de la oposición que en todos estos años ha presentado un conjunto de enmiendas presupuestarias rigurosas, manteniendo el equilibrio presupuestario y por valor de más de 25 millones de euros, lo que supone un verdadero proyecto político para la Diputación y los municipios de la provincia de Salamanca y que, en 2018, recabaron el apoyo del resto de la oposición, del grupo Ciudadanos y del Grupo Socialista”.

Este año, nuevamente, Ganemos actualizará las bases del proyecto de cambio, “incorporando las propuestas y soluciones a los problemas advertidos en este último año, volviendo a presentar de forma legal procedente una enmienda general al presupuesto de la Diputación, una vez que se demuestra que el gobierno del PP no lo tiene”.