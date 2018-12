De supremacismo y supremacistas

A veces hay palabras que se comienzan a utilizar repetidamente y se convierten en familiares en poco tiempo. Ocurre en estos momentos con el término “supremacista”, que, proveniente de conflictos bastante alejados de nuestra realidad, se está usando con intensidad creciente en la guerra de propaganda que se ha declarado a los independentistas catalanes por parte de políticos y medios de comunicación. Esto ha sido así hasta el punto de que la Real Academia de la Lengua, tan poco diligente en tantas ocasiones, ya ha decidido incorporar a su diccionario los términos “supremacismo” y “supremacista”.

Aunque en su origen el supremacismo ha estado vinculado siempre a posiciones racistas que proclaman la superioridad de una raza (la blanca) sobre otras, es evidente que la potencia de la campaña propagandística que la ha puesto en circulación ha conseguido que, si se preguntase a la población salmantina sobre qué persona asocian a ese calificativo, seguramente ganaría por goleada el presidente catalán Quim Torra.

Yo no tengo ninguna opinión sobre el hipotético supremacismo de Torra porque sé que es muy fácil utilizar frases fuera de contexto para demonizar a la oposición política y no voy a permitir que El Mundo o Pablo Casado hagan por mí el trabajo de interpretar los artículos y las opiniones del presidente catalán. Si alguna vez siento la necesidad de tener una opinión al respecto iré a las fuentes y sacaré mis propias conclusiones, aunque creo que por el momento tengo otras muchas actividades más interesantes a las que dedicar el tiempo cada vez más escaso de que dispongo.

Pero uno de los efectos de disponer de nuevas palabras es que nos permiten nombrar realidades y situaciones con mayor acierto y eficacia de lo que lo habíamos hecho hasta el momento. Y ocurre que estos días he estado pensando en situaciones en las que me he visto involucrado como víctima o victimario del supremacismo (esa forma más fina de denominar al racismo). Y un andaluz como yo, que lleva más de media vida viviendo y trabajando en Salamanca, nunca se ha sentido víctima del supremacismo catalán pero sí del castellano en diferentes ocasiones y con distintos grados de intensidad.

Tengo bastante alergia al victimismo pero en los últimos meses he percibido el supremacismo de los padres y madres salmantinos que protestaban porque los estudiantes del sur, menos preparados y mejor calificados que sus hijos, tenían ventajas inmerecidas al elegir la carrera en la que matricularse en la USAL. He percibido supremacismo cuando alguna distinguida compañera salmantina, refiriéndose a una persona andaluza que había tenido un comportamiento bastante impresentable, por toda explicación manifestaba “Es que los andaluces…” y en esos puntos supensivos debe encerrarse el compendio de todos los defectos que nos caracterizan a los andaluces y que no hace falta explicitar porque son de dominio universal. Por no hablar de las veces que, implícita o explícitamente, me he sentido minusvalorado por mi acento o mi forma de hablar.

¿Qué es supremacista quién…? La próxima vez que alguien me lo plantee le diré que se mire antes lo suyo.