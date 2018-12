The Waterboys completa el cartel del festival Músicos en la Naturaleza

Miércoles, 19 de diciembre de 2018

La próxima edición del festival Músicos en la Naturaleza, que se celebrará el 29 de junio en la Sierra de Gredos, contará con la participación de The Waterboys como nueva banda confirmada, tras el anuncio del cabeza de cartel, Rod Stewart.

The Waterboys es un grupo de referencia internacional en el mundo del folk y el rock and roll. La banda británica nació en 1981 y dos años después publicó su primer disco con influencias de Simple Minds y The Alarm. El grupo, con el escocés Mike Scott como líder, ha publicado discos clásicos del rock como ‘This is the sea’ (1985), ‘Fisherman's Blues’ (1988), ‘Room to room’ (1990) -estos dos últimos, fundamentales en la recuperación para el gusto popular del folk irlandés- y canciones imperecederas como ‘The whole of the moon’, un tema tributo al escritor Clive Staples Lewis. En 2015 publicó el álbum ‘Modern Blues’, en el que el ritmo soul sureño se suma a su cóctel de rock clásico. Además, el LP doble ‘Out of all this blue’, publicado en septiembre de 2017, recorre todos los ángulos de su música.

Al igual que Rod Stewart, la banda británica repasará los éxitos de toda su carrera para mostrar su evolución a través de los años. Los temas clásicos protagonizarán la velada en la Sierra de Gredos. A estos artistas se sumará un tercero, aún sin confirmar, y juntos formarán el cartel definitivo de Músicos en la Naturaleza 2019.

Las primeras entradas salieron a la venta el 23 de noviembre en la web http://www.musicosenlanaturaleza.es/ , con un precio de lanzamiento de 55 euros más gastos de gestión, y en tan solo 31 minutos se agotaron. Hasta la fecha, más de 5.000 personas ya han adquirido su entrada. Actualmente se pueden adquirir al precio de 65 euros más gastos en los canales habituales de venta. El 51 % de los tickets se han adquirido en Madrid, siendo País Vasco (12 %), Cantabria (7 %), La Rioja y Cataluña, con un 6 % respectivamente, la procedencia mayoritaria de asistentes a fecha de hoy.

Rod Stewart y The Waterboys se unen a la lista de artistas internacionales del festival, por el que han pasado Bob Dylan, Mark Knopfler, Sting, Deep Purple, The Beach Boys, John Fogerty, Dolores O´Riordan o Maná, y artistas nacionales como Joaquín Sabina, Rosendo, Loquillo, Tequila, Manolo García, Fito, Los Secretos y Nacha Pop.

El carácter sostenible del festival y el compromiso ambiental vuelven a unirse en favor de la difusión de los valores de la Sierra de Gredos. La repercusión económica directa en estos 13 años que lleva celebrándose se estima superior a los 20 millones de euros, teniendo en cuenta las diferentes actividades económicas de la zona y que -junto a la importantísima promoción del destino Gredos durante los meses previos y posteriores al festival- hacen de la iniciativa un escaparate para difundir los valores naturales, ambientales y turísticos de este espacio natural.

A lo largo de estas ediciones, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León ha mantenido la idea original del festival de crear un estilo propio con la participación de artistas que forman parte de la historia de la música rock.