Importante aunque insuficiente ampliación de la Red de Parques Nacionales

Martes, 18 de diciembre de 2018

Con motivo de la celebración del Consejo de la Red de Parques Nacionales, Ecologistas en Acción aplaude la inminente aprobación de la ampliación del Parque Nacional de Cabrera, condiciona su apoyo a la declaración del Parque Nacional de Sierra de las Nieves a que se incluya cuanto antes en el mismo Sierra Bermeja, insta a que se desbloquee el proceso de creación del Parque Nacional Mar de las Calmas en la isla canaria de El Hierro y critica la permisividad de los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG).



Ecologistas en Acción se felicita de que hoy, en el Consejo de la Red de Parques Nacionales, previsiblemente se apruebe una importante ampliación de la Red de Parques Nacionales, red todavía incompleta, ya que no están adecuadamente representados todos los sistemas naturales españoles, muy especialmente los sistemas naturales marinos. Pero también recuerda que la declaración de los parques nacionales no es suficiente: resulta esencial que estas declaraciones conlleven un incremento efectivo en el nivel de protección de estos espacios y que deben dotarse de instrumentos de planificación y otras herramientas que aseguren su adecuada conservación. El Consejo de la Red de Parques Nacionales informará de la aprobación de los planes rectores de uso y gestión (PRUG) de los parques nacionales de las Islas Atlánticas de Galicia y de la Sierra de Guadarrama. En ambos casos estos planes son demasiado permisivos, y especialmente el de la Sierra de Guadarrama supone un retroceso en cuanto a los niveles de protección de la Sierra, ya que permite actividades, hasta ahora incompatibles como son los usos hosteleros, nuevas edificaciones, competiciones deportivas, maniobras militares, etcétera.

Ampliación del Parque Nacional de Cabrera



Ecologistas en Acción muestra su satisfacción ante la importante ampliación del Parque Nacional de Cabrera que verá multiplicada por diez su superficie protegida, pasando de las actuales 10.020,78 hectáreas a las 90.700 hectáreas. De este modo pasarán a protegerse importantes ecosistemas no incluidos en la red de Parques Nacionales hasta el momento, como es un gran escarpe sumergido, arrecifes coralígenos, bosques de laminarias, zonas de cría para peces y moluscos con interés comercial y zonas de alimentación de cetáceos y grandes peces pelágicos. La zona marina propuesta para la ampliación posee una diversidad y riqueza de hábitats únicos en el Mediterráneo y sufre presiones muy negativas tanto por la pesca deportiva como la profesional, en concreto la pesca de arrastre.



Ecologistas en Acción felicita a todos los actores implicados en que este proyecto esté avanzando hacia su consecución definitiva.



Parque Nacional de la Sierra de las Nieves



Ecologistas en Acción considera la propuesta de declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional muy insuficiente, ya que no incluye la mejor muestra de los ecosistemas serpentínicos mediterráneos del planeta (peridotitas y pinsapos). La propuesta de Parque Nacional deja fuera el sector occidental de Sierra Bermeja, especialmente el paraje natural de Los Reales de Sierra Bermeja. En dicho espacio se concentra, además de su valioso pinsapar, el único existente sobre peridotitas (rocas con un bajo contenido en calcio y en nutrientes elementales para las plantas), el mayor número de endemismos botánicos serpentinofitos y de endemismos faunísticos y formaciones vegetales prioritarias y exclusivas. Esta zona ha quedado incluso excluida de la Zona Periférica de Protección del parque propuesto. Ecologistas en Acción considera que se debería haber propuesto un Parque Nacional de la Serranía de Ronda, incorporando integramente Sierra Bermeja y Sierra de las Nieves.



Desbloquear el Parque Nacional del Mar de las Calmas



La organización ecologista insta al Cabildo del Hierro, al Gobierno de Canarias y al Ministerio para la Transición Ecológica a desbloquear el proceso de creación del primer Parque Nacional enteramente marino en el Mar de las Calmas, que contaría con 21.400 hectáreas protegidas. Ecologistas en Acción reclama al Cabildo Insular desbloquear el proceso interno, con la celebración de la consulta popular, pendiente desde 2017, a la regulación de la pesca artesanal de bajo impacto.



El proyecto del Mar de las Calmas, cuya creación fue apoyada desde el inicio por los pescadores artesanales de la isla, podría tener importantes repercusiones en la conservación y recuperación de importantes comunidades de corales, cetáceos y actuar como criadero de peces y otros animales incrementando su presencia también fuera de la reserva. El área protegida tendría un amplio rango batimétrico, abarcando desde la costa, donde se pueden encontrar importantes comunidades de algas y no es raro el avistamiento de tortugas marinas, hasta los 3000 metros de profundidad. Es el hábitat de numerosos mamíferos marinos como los poco conocidos zifios o los cachalotes. Se abarcaría así una gran diversidad de ecosistemas y el volcán sumergido que se formó en noviembre de 2011 a 300 metros de profundidad y que pasaría a ser el primero incluido en un Parque Nacional.

Ecologistas en Acción