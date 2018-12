Carbajosa acoge una treintena de actividades, con talleres creativos y científicos y diferentes espectáculos

Lunes, 17 de diciembre de 2018

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha inaugurado esta mañana la Exposición Verde Navidad, el tradicional Belén que además de representar el nacimiento de Jesús también se aprovecha para recrear diferentes ecosistemas así como los medios de subsistencia de una época de forma que sirva como un decorado didáctico para los escolares que lo visitarán durante estos días.

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha preparado para estos días un programa con aproximadamente una treintena de actividades dirigidas a todos los vecinos y, en especial, a los niños. Un programa que incluye actividades deportivas, exposiciones, conciertos, talleres lúdicos, espectáculos navideños y, como no podía ser de otro modo, otras actividades sin las que no sería Navidad (Papá Noel, Nochevieja, Reyes Magos, etc.)

Algunas de las principales novedades de este programa con respecto a años anteriores, según ha explicado la concejala de Cultura, Teresa Sánchez, son algunos de los talleres infantiles y espectáculos familiares, como el taller ‘Transcididac. La magia de la ciencia’, que se celebrará el jueves 3 de enero; y el espectáculo de teatro familiar “Sueños de Navidad” que tendrá lugar también este día a las 19,30 horas.

A estas novedades se suman los bebecuentos, ya programados el pasado año y que tuvieron gran éxito. ‘Las 5 bolas de nieve’ y ‘El ritmo de la Navidad’ son los cuentacuentos dirigidos a niños con edades comprendidas entre los 6 meses y los 3 años que se celebrarán el miércoles 26 de diciembre y el jueves 3 de enero, respectivamente.

Las Navichulis no faltan este año con parque infantil, hinchables, atracciones mecánicas, simuladores y videoconsolas, etc. Se celebrarán el jueves y viernes, 27 y 28 de diciembre, de 12,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas.

En el programa de Navidad del Ayuntamiento de Carbajosa también se incluyen talleres de tarjetas navideñas (el día 20 de diciembre), y de galletas decoradas con motivos de esta época que tendrá lugar el sábado 22 de diciembre. Los más pequeños podrán realizar también una Caja para Papá Noel (miércoles 26 de diciembre) y participar en el Taller de Cocina Solidario que se celebra el viernes 28 de diciembre a beneficio del Proyecto “Unidos Mokuba de Mozambique”. En este taller, organizado por Ciudad de los Niños de Carbajosa, pueden participar todos los niños mayores de 7 años.

No faltan las actividades deportivas, como el Torneo de Pádel Infantil y absoluto, el torneo de futbolín, la jornada de juegos de mesa; y un torneo de fútbol 11.

Para los mayores se ha organizado además un Taller de Mindfulness que impartirá el miércoles 2 de enero Fernando Sánchez Turrión.

También se celebrarán actividades ya tradicionales en el programa como el Certamen literario “Narraciones de Navidad”; y las muestras de la evolución durante este trimestre de los grupos que participan en las actividades municipales de Ballet, Música e Inglés.

También se celebrará este año una Nochevieja anticipada que tendrá lugar el viernes 28 de diciembre a partir de las 12,00 horas. Niños y mayores podrán reunirse en la plaza del Ayuntamiento para comer juntos las 12 gominolas al son de las campanadas.

Y, como no podía ser de otro modo, visitarán Carbajosa Papá Noel y Sus Majestades los Reyes Magos, quienes desfilarán en la Cabalgata del día 5 de enero acompañados por la Agrupación Musical y las Majorettes.

Para conciliar la vida familiar y laboral en estos días de vacaciones escolares, el Ayuntamiento de Carbajosa ha organizado las semicolonias y el campamento urbano.

No faltan tampoco las actividades para jóvenes, como el concurso “Selfie navideño”, en el que se puede participar enviando fotografías hasta el día 27 de diciembre.

PROGRAMA DE NAVIDAD

EXPOSICIÓN VERDE NAVIDAD

Es más que una exposición. Montaje de un Gran Nacimiento con movimiento en muchas figuras.

Inauguración: Lunes, 17 de Diciembre a las 12:00 h. Días: 17, 18, 19, 20, 26, 27 y 28 de Diciembre, 2 y 3

de Enero de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h. Días: 21 de Diciembre y 4 de Enero de 12:00 a 14:00 h

y de 17:00 a 21:00 h. Visitas guiadas, los Jueves 20 y 27 de Diciembre y 3 de Enero a las 18:00 h

Lugar: Casa de Cultura (Salón de Actos)

RECOGIDA DE JUGUETES

Fecha y hora: Lunes y Jueves de 19:15 a 20:30 h

Recogida: último día de recogida: 17 de Diciembre

Lugar: Centro Cívico. Organiza: AVECARSA

FESTIVAL DE NAVIDAD “CURSOS DE MÚSICA”

Fecha y hora: Miércoles, 19 de Diciembre a las 18:30 h

Lugar: Centro Cívico

CONCIERTO DIDÁCTICO “MI ÁRBOL DE NAVIDAD”

Fecha y hora: Jueves, 20 de Diciembre de 10:00 a 12:00 h de la mañana

Lugar: Centro Cívico

TALLER DE TARJETAS NAVIDEÑAS

Fecha y hora: Jueves, 20 de Diciembre de 17:30 a 19:00 h

Edad: a partir de 8 años hasta completar aforo

Lugar: Aula de Informática.

Organiza: Aula de Informática Carbajosa de la Sagrada

“MUSICAL SUPERTOT”

Fecha y hora: Jueves, 20 de Diciembre a las 19:00 h

Lugar: Centro Cívico. Organiza: Asociación Cultural Albahonda IV

VISITA DE PAPÁ NOEL

Fecha y hora: Viernes, 21 de Diciembre de 18:00 a 21:00 h

Lugar: Casa de Cultura.

TALLER DE GALLETAS NAVIDEÑAS

Fecha y hora: Sábado, 22 de Diciembre de 18:00 a 21:00 h

Edad: de 14 a 30 años

Lugar: Centro Joven. Organiza: Centro Joven

TALLERES INFANTILES Y CAMPAMENTO URBANO

Fecha y hora: 24, 26, 27, 28 y 31 de Diciembre, 2, 3 y 4 de Enero de 10:00 a 14:00 h y

horario especial

Lugar: Colegio Isabel Reina de Castilla

BEBECUENTOS: “LAS 5 BOLAS DE NIEVE”

Fecha y hora: Miércoles, 26 de Diciembre a las 12:00 h

Edad: Recomendado niños/as de 6 meses a 3 años

Lugar: Biblioteca Municipal

TALLER NAVIDEÑO: “CAJA PAPÁ NOEL”

Fecha y hora: Miércoles, 26 de Diciembre de 18:00 a 19:30 h

Edad: de 4 a 12 años

Lugar: Centro Cívico. Inscripción gratuita en la Casa de Cultura hasta el 20 de Diciembre

TORNEO DE NAVIDAD PÁDEL INFANTIL

Fecha y hora: 26 y 27 de Diciembre de 11:00 a 13:00 h

Lugar: Complejo Deportivo Municipal. Organiza: P de P Pádel

NAVICHULIS: PARQUE INFANTIL, HINCHABLES, ATRACCIONES MECÁNICAS, SIMULADORES, VIDEOCONSOLAS…

Fecha y hora: 27 y 28 de Diciembre de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h

Lugar: Polideportivo Municipal

NOCHEVIEJA 2018. CAMPANADAS

Fecha y hora: Viernes, 28 de diciembre, a las 12:00 h

Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Colabora: Ciudad de los Niños

XII CERTAMEN LITERARIO “NARRACIONES DE NAVIDAD” 2018

Entrega de obras: De Lunes a Viernes de 10:00 a 13:30 h. y 17:00 a 20:00 h

Hasta el día 14 de Diciembre.

Lugar: Biblioteca Pública de Carbajosa.

Acto de Clausura y Entrega de Obsequios: Viernes, 28 de Diciembre a las 12:30 h en el Salón de Actos de la Casa de Cultura

TALLER DE COCINA SOLIDARIO

Fecha y hora: Viernes, 28 de Diciembre a las 17:00 h

Edad: a partir de 7 años

Lugar: Polideportivo Municipal

Inscripción: 2 € en Casa de Cultura hasta el 20 de Diciembre, a beneficio del Proyecto

“Unidos Mokuba de Mozambique”. Reparto de pinchos (1 € benéfico)

Organiza: Ciudad de los Niños

TORNEO DE FUTBOLÍN Y JORNADA DE JUEGOS DE MESA

Fecha y hora: Viernes, 28 de Diciembre de 17:30 a 21:00 h.

Edad: de 14 a 30 años

Lugar: Centro Joven. Organiza: Centro Joven

TORNEO DE FUTBOL 11 “TROFEO DE NAVIDAD”

Fecha y hora de la Final: Domingo, 30 de diciembre a las 16:00 h

Lugar: Complejo Deportivo Municipal. Organiza: E. I. Deportiva Albahonda I

PROGRAMA NAVIDAD 2018-19

TALLER NAVIDEÑO BILINGÜE “THREE WISE MEN HELPER´S!”

Fecha y hora: Miércoles, 2 de Enero de 17:00 a 20:00 h

Edad: de 3 a 12 años

Lugar: Polideportivo Municipal

Inscripción gratuita en la Casa de Cultura hasta el 20 de Diciembre

TORNEO DE NAVIDAD PÁDEL ABSOLUTO

Fecha y hora: Días 2 y 3 de Enero de 16:00 a 21:00 h

Final: 4 de Enero a las 18:00 h

Lugar: Complejo Deportivo Municipal. Organiza: P de P Pádel

TALLER DE MINDFULNESS

Impartido por Fernando Sánchez Turrión

Fecha y hora: Miércoles, 2 de Enero a las 19:00 h

Edad: Para adultos

Lugar: Gimnasio Colegio Isabel Reina de Castilla

Inscripción gratuita en la Casa de Cultura hasta el 20 de Diciembre

BEBECUENTOS: “EL RITMO DE LA NAVIDAD”

Fecha y hora: Jueves, 3 de Enero a las 12:00 h

Edad: Recomendado niños/as de 6 meses a 3 años

Lugar: Biblioteca Municipal

TALLER NAVIDEÑO “TRANSCIDIDAC. LA MAGIA DE LA CIENCIA”

Fecha y hora: Jueves, 3 de Enero de 18:00 a 19:00 h

Edad: a partir de 4 años

Lugar: Polideportivo Municipal

Inscripción gratuita en la Casa de Cultura hasta el 20 de Diciembre

CONCURSO “SELFIE NAVIDEÑO”

Recepción de fotografías: desde el día 14 al 27 de Diciembre

Edad: de 14 a 30 años

Lugar: Centro Joven. Organiza: Centro Joven

TEATRO: “SUEÑOS DE NAVIDAD”

Fecha y hora: Jueves, 3 de Enero a las 19:30 h

Lugar: Polideportivo Municipal

VISITA SS.MM. LOS REYES MAGOS

Fecha y hora: Viernes, 4 de Enero de 18:00 a 21:00 h

Lugar: Casa de Cultura

EXHIBICIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL DE CARBAJOSA:

AGRUPACIÓN MUSICAL Y MAJORETTES

Fecha y hora: Viernes, 4 de Enero a las 18:15 h

Lugar: C/ Víctimas del Terrorismo. (Junto al Polideportivo Municipal)

CABALGATA LLEGADA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS

Duendes de Navidad, Zancudos, Muñecos de Nieve… y mucha ilusión!!!

Fecha y hora: Sábado, 5 de Enero a las 18:30 h

Salida: Desde el Polideportivo Municipal.

Llegada: Plaza del Ayuntamiento: discurso de SS.MM. Reyes Magos

Colabora: Cibercarba. Puesta en escena de trajes cabalgata