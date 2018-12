El 3º Día | 17DIC | Vuelven, a casa vuelven (casi) por Navidad...

Lunes, 17 de diciembre de 2018

El último gran fin de semana deportivo del año 2018 estuvo marcado por varios regresos a Ciudad Rodrigo

[HILO MUSICAL > Zadok the priest, de Händel]

En el descanso del partido de la tarde del domingo entre Ciudad Rodrigo y Salamanca CF UDS B sonó por la megafonía del Francisco Mateos el himno de la Liga de Campeones de Fútbol. Como esa canción (del año 1992) está ‘muy vista’, vamos a irnos a algo que no es tan conocido: la pieza en la que está basada.

Se trata nada más y nada menos que de una pieza de principios del siglo XVIII, denominada Zadok the priest, que fue compuesta por George Frideric Händel para la coronación en 1727 del Rey Jorge II de Inglaterra. Si algún día vais a ¡Boom!, al menos en esto ya no os pillan.

[MOMENTOS FdS]

- Mareo : En el partido de prebenjamines de la mañana del sábado entre Ciudad Rodrigo y Santa Marta de Tormes D, un jugador local estaba desplazándose continuamente a la espera de que un compañero sacase de banda, persiguiéndole sin descanso un jugador visitante, hasta que el padre de éste ya le dijo: “déjalo, que te marea”.

- La ‘tele’ : En la mañana del sábado estuvo pitando en los Campos de Toñete el colegiado mirobrigense Carlos Martín Palacios, que como es habitual, tuvo que atar unos cuantos cordones a los chavales. En uno de esos momentos (no en el que aparece en la imagen, sino otro) del partido de prebenjamines entre Ciudad Rodrigo y Santa Marta, el chavalín al que le estaba atando los cordones, que vio cerca la cámara de fotos en la banda, le preguntó a Carlos: “¿estamos saliendo en la tele?”.

- Renovación de paisaje : El entorno del campo de césped artificial de los Campos de Toñete está sufriendo durante estas semanas varios cambios en su arbolado.

- Curación rápida : Para no dejar mal a nadie, no vamos a decir quiénes fueron los protagonistas, pero en un encuentro de este fin de semana un jugador se fue al suelo quejándose de que le habían hecho falta. El árbitro no le hizo mucho caso, y el jugador se levantó enseguida, diciéndole el colegiado: “Mira qué pronto te has recuperado”.

- Un buen viaje : El Juvenil del Cistierna (de León), tuvo un fulgurante arranque de partido en Conde de Foxá ante el III Columnas, colocándose con un 0-3 a favor antes de cumplirse los 6 minutos de juego. Ante ello, un seguidor mirobrigense apuntó: “pues parece que no les ha sentado mal el viaje...”.

- Parecido muy razonable : Como el encuentro entre el III Senior y el Laguna FS tuvo poca historia (acabó 8-1), la principal comidilla en el Pabellón de Conde de Foxá fue el parecido razonable entre el técnico del Laguna y un histórico técnico del fútbol sala mirobrigense, Rogelio. Alguno que otro apostaba incluso que era él de verdad.

- Posición de místers : Ese ‘clon’ de Rogelio protagonizó junto al técnico mirobrigense, Fita, una curiosa imagen: si ya de por sí es poco frecuente que los técnicos de fútbol sala se apoyen en la pared, mucho menos es que lo hagan al mismo tiempo y en una posición idéntica. Como decimos, el partido tuvo poca historia.

- La vida de Brian : Sin pretenderlo, el Ciudad Rodrigo hizo en la jornada del domingo un homenaje a una emblemática película que tiene una ‘parte’ navideña, La Vida de Brian (de hecho Neox la viene emitiendo en los últimos años en la tarde de Nochebuena).

Resulta que para hacer la gran foto de casi toda la cantera del Club con el primer equipo y José Pinto, todos los jugadores de la cantera se introdujeron en el vestuario del Ciudad Rodrigo y en el túnel. Y claro, aquello grande lo que se dice grande no es. Tras unos breves instantes, volvieron a salir todos al campo para ‘otra idea’: colocarse haciendo el pasillo a los jugadores de ambos equipos. El ‘parecido’ es con esta secuencia de La Vida de Brian (a partir de 1.10):

- Otra fan de José Pinto : Una vez José Pinto hizo el saque inicial en la tarde del domingo en el Francisco Mateos, el jugador del Ciudad Rodrigo Carli quiso hacerse una foto individualizada con él porque, según apuntó: “tienes a mi madre encantada”.

- La pubertad de Pepo : En un momento dado del encuentro, al portero mirobrigense Pepo le salió una especie de gallo a la hora de dar una voz. En la banda, alguien comentó con guasa: “Pepo, estás en la pubertad; te está cambiando la voz”

- Vuelven, a casa vuelven... : Como ya hemos publicado varias veces en los últimos días, el derby de la tarde del domingo en el Francisco Mateos supuso el regreso a Ciudad Rodrigo de varios jugadores: Mario Sopale, Iñaki Eguileor, Alberto García y Marcial, dando pie a varias fotos de reencuentros.

- En tweets :

