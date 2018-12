“Un activista en derechos humanos siempre toca intereses del poder y se pone en peligro”

Sábado, 22 de diciembre de 2018

Lorent Saleh fue preso político durante cuatro años en Venezuela. Premio Sájarov en 2017, compartió su testimonio con los alumnos del Colegio Seminario San Jerónimo

El Colegio y Seminario San Jerónimo finalizó hace unos días diversas actividades de carácter solidario en las que se han implicado todos los alumnos del centro. Una semana que comenzó con la puesta en marcha de una campaña de recogida de ropa, alimentos y juguetes que irán destinados al Comedor de Pobres y a los niños del banco de alimentos de las Hermanas de la Consolación en el Barrio San José de Salamanca.

Además, durante la semana tuvieron lugar varias charlas. El miércoles, los alumnos se acercaban al trabajo de Cáritas Salamanca de la mano de dos de sus voluntarias y el viernes tenía lugar una conferencia muy emocionante llevada a cabo por Lorent Saleh, un activista por los Derechos Humanos nacido en Venezuela al que sus ideas le llevaron a permanecer preso en condiciones inhumanas durante cuatro años y, recientemente ha sido puesto en libertad con asilo político en España.

“Nos ha tocado sufrir las consecuencias de que nuestros padres y abuelos no supieran valorar lo que es la democracia y la libertad. No la cuidaron y protegieron de un régimen totalitario y militar, así comenzó su discurso Lorent Saleh ante la atenta mirada de los alumnos del centro.

Un discurso cargado de titulares

“Un activista en derechos humanos está por encima del juego político, siempre tocas intereses del poder y te pones en peligro. Ser activista siempre es un riesgo y más cuando estás dentro de un régimen totalitario”

“A pesar de los momentos que he sufrido durante estos cuatro años que he estado retenido, no quiero olvidar ninguna de las experiencias porque sería un error tratar de olvidarlo. Aprendí a valorar cosas que antes no valoraba. No valoramos las cosas más esenciales de la vida. En esos cuatro años en lo que me quitaron todas esas cosas, he aprendido a valorarlas y a transmitírselo a los demás”

“Cuando me detuvieron en 2014, el mundo estaba de espaldas a lo que ocurría en Venezuela. A nadie le interesaba. El Gobierno de España incluso le vendía armas al gobierno venezolano que luego utilizaban para masacrar a los estudiantes. Decidimos luchar y hemos sido premiados con el premio Sajarov en favor de la lucha por los derechos humanos”

“A España le debemos mucho. Esto es algo que quizás no hablamos, pero a España le debemos millones de momentos felices porque América Latina no ha sabido lo que es la guerra entre hermanos gracias a España. En los países latinoamericanos compartimos idioma, costumbres o religión.”

“Para poder lograr nuestro objetivo de libertad debemos creérnoslo. Todo lo que está ocurriendo va a reforzar nuestra sociedad”.

Lorent

Lorent Enrique Gómez Saleh es un activista venezolano y fundador de la ONG Operación Libertad. Desde el 2011, participó en varias actividades en defensa de los derechos humanos y fue detenido repetidamente por las autoridades venezolanas. En 2014 fue deportado de Colombia y entregado a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Hasta el 12 de octubre de 2018 se encontraba detenido en La Tumba, en Plaza Venezuela, Caracas, y antes sus audiencias habían sido postergadas 52 veces

El 12 de octubre de 2018, por la presión internacional, fue liberado por las autoridades venezolanas y desterrado a España, donde llegó al día siguiente. Estará mañana viernes en el Seminario San Jerónimo participando en la Semana del Voluntariado donde intervendrá para ofrecernos un testimonio sobre su activismo a favor de la democracia en su país.

Lectura de manifiesto

Una vez finalizada la conferencia, Lorent Saleh, ha acompañado a los alumnos al último acto de la semana en el colegio que ha consistido en la lectura de un manifiesto, la liberación de globos con los mejores deseos de cada uno de los cursos y la entrega de camisetas al grupo de alumnos que componen los +Voluntarios San Jerónimo. Esta tarde, esos mismos alumnos, participarán en una festividad junto a los niños de la Parroquia de San José de los Padres Reparadores.