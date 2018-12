Hallan el cadáver de una mujer en la zona donde se buscaba a la zamorana Laura Luelmo

Lunes, 17 de diciembre de 2018

En la mañana de este miércoles se ha hallado el cadáver de una mujer en El Campillo, en Huelva, tal y como ha confirmado el delegado de Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Según asegura ABC Sevilla, por el momento se desconoce si pertenece a Laura Luelmo, la joven zamorana desaparecida desde el pasado miércoles. Sin embargo, tal y como ha apuntado Rodríguez Gómez de Celis, todos los indicios apuntan a que se trataría del cuerpo de Laura.«A las 12:00 horas ha llamado una persona que estaba paseando por el campo alertando de la localización de un cuerpo, hallazgo que la Guardia Civil ya ha confirmado», ha remarcado Celis.

A partir de la llamada, se ha avisado a la Unidad Científica de expertos de la Guardia Civil y se ha procedido a acordonar la zona para comenzar la búsqueda de pistas. Rodríguez Gómez de Celis ha explicado que a la familia ya le han comunicado «toda la información» y «aunque aún no tenemos certificada la identidad del cuerpo, todos los indicios así lo indican», en referencia a que podría tratarse de la joven zamorana de 26 años desaparecida desde el pasado miércoles cuando salió a correr por la zona.

Ha informado de que ha trasladado a la familia «todo el respeto y cariño»en su nombre, «en el de la Guardia Civil, en el de todos los vecinos de la comarca, en el de los efectivos de todos los dispositivos que han participado en la búsqueda y, especialmente, el cariño del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez».

Lugar donde se ha encontrado el cadáver

En este sentido, ha pedido «máximo respeto a la familia» porque «están pasando un momento muy difícil y complicado, y lo que requieren es paz y tranquilidad» y que «no se elucubre en relación con la investigación, pues ello podría entorpecerla; a partir de este momento se centrará en este cuerpo localizado; ahora lo que hay que tener es paciencia y confianza plena en la Guardia Civil».

El delegado del Gobierno ha insistido en que «se está trasladado ya a la zona el mejor cuerpo que tiene la Guardia Civil en investigación y análisis científico» y por tanto, a partir de ahora, «trataremos en el menor espacio de tiempo aclarar si ha sido una muerte accidental o violenta, y de ser así, localizar al culpable».

Por último, sobre el lugar en el que se ha encontrado el cadáver ha preferido no dar ningún dato hasta que no lleguen los investigadores, al objeto de que «se acordone bien y se investigue milímetro a milímetro todo el entorno». Rodríguez Gómez de Celis ha incidido en la importancia de «no elucubrar sobre sospechosos porque cualquier elucubración puede dar al traste con la investigación y porque no podemos estigmatizar a nadie y a nada».