Antonio Calderón: “Queremos reestructurar la plantilla”

Domingo, 16 de diciembre de 2018

El entrenador del Salamanca UDS se mostró relativamente decepcionado por no poder lograr la victoria y aseguró que iba a haber fichajes en el mercado invernal

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, cumplió su segundo partido de sanción tras ser expulsado ante la Cultural Leonesa y se mostró un tanto decepcionado por el juego del equipo ante el filial del Real Valladolid.

Valoración del partido: “No estoy enfadado. Nosotros queremos ganar. El resultado ha sido justo. Nosotros tenemos muchas bajas y hacemos lo que podemos y no puedo reprocharle al equipo. Con el nuevo sistema nos cuesta más en la zona de ataque, pero sabíamos que era un rival que compite muy bien y el campo estaba muy pesado por las lluvias.

Sabor de los últimos partidos: “Nos sabe a poco. Creo que hemos merecido cuatro puntos en los dos últimos partidos. Necesitamos ganar algún partido sin merecerlo y hoy podía haber sido uno de esos días. La plantilla lo está dando todo y si seguimos es cuestión de seguir trabajando para que se den los resultados que queremos”.

Owusudependencia: “Owusu nos da mucha profundidad. Hemos hablado con Moussa para que se quedará arriba, pero no ha sido capaz de darnos eso”.

Fichajes: “Queremos restructurar la plantilla. Nos falta músculo en el medio y redoblar posiciones. No se trata de cuantos puedan ser, pero queremos tener una plantilla equilibrada. Cuanto menos se toque en el mercado invernal, mejor, pero no se puede tener tantos jugadores parecidos en el centro del campo. A la hora de tener el balón no tenemos a un jugador que pueda robar bien el balón. Intentaremos, sin revolver mucho el vestuario, equilibrar al equipo”.