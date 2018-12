“Hemos hecho posiblemente el mejor partido de la temporada en todos los aspectos”

Domingo, 16 de diciembre de 2018

El técnico de Unionistas de Salamanca se mostró muy contento por la victoria de su equipo en tierras madrileñas y por la actuación grupal e individual de cada uno de sus jugadores

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, atendió a los medios tras la victoria de su equipo ante el San Sebastián de los Reyes (1-2) en el encuentro disputado esta mañana en Matapiñonera.

Contento por la victoria: muy contento porque seguimos haciendo puntos y en muy buena línea. La verdad es que son tres puntos muy importante. Estoy contento por lo puntos y por el partidazo que ha hecho el equipo.

Permanencia: con los puntos que tenemos no estamos salvados. Hay que seguir e ir partido a partido. Todo lo que viene por delante será muy exigente. Estamos muy seguros de lo que hacemos. Hemos hecho posiblemente el mejor partido a nivel de ejecución de todos los aspectos. Hemos brillado jugando al fútbol. Hemos hecho un gran ataque sin flaquear en defensa. Los futbolistas han brillado y estoy contento por todo eso. El Sanse es muy buen equipo a nivel colectivo e individual, por lo que tiene más mérito lo que hemos hecho.

Confianza: siempre en la victoria aflora más la parte buena del futbolista. Eso pasa en la dinámica que llevamos. Queremos ser fuertes en todas las facetas y vamos por buen camino. El rendimiento individual está siendo muy bueno. No miramos la racha, sino que pensamos ya en el siguiente partido y en mejorar cosas para la próxima jornada.

Guille Andrés como delantero: ha estado muy bien. En realidad, lo firmamos como alternativa al delantero. Se adapta, es muy inteligente y trabaja. El sábado pasado contra el Deportivo Fabril lo hizo bien. Hoy igual. Hizo un gran partido porque aporta muchas cosas y ha realizado un gran partido. Le quiero felicitar. Estoy muy contento con todos.

Dos goles: siempre te mejora la confianza marcar dos goles. Estamos ganando por la mínima, pero hemos tenido partidos con muchas ocasiones que no hemos metido. Solo hemos recibido un gol en contra y eso está bien. No me preocupan esas cosas. Solo quiero a un equipo fuerte que nos permita competir en todas las facetas y que siga en esta línea.

Navidad: no es un parón excesivo. No es muy largo y eso es bueno porque no nos para la dinámica. El Coruxo lo está haciendo bien y lo vamos a tener complicado para poder superarles.