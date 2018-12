Unionistas se hace grande ante el San Sebastián de los Reyes (1-2)

Domingo, 16 de diciembre de 2018

Gran partido del equipo entrenado por Roberto Aguirre para sumar su undécima jornada sin perder y acercarse a los puestos de play off

Unionistas de Salamanca volvió a demostrar esta mañana ante el San Sebastián de los Reyes que no tiene techo en Segunda División B. Los blanquinegros (hoy de verde) sumaron una importante victoria (1-2) a domicilio ante los madrileños y elevan ya a once jornadas su racha de partidos sin perder, acercándose a los puestos que permiten jugar el ascenso de play off a Segunda División.

El equipo entrenado por Roberto Aguirre realizó un gran partido ante un Sanse que llegaba al enfrentamiento siendo equipo de play off. Sin embargo, Unionistas se crece ante estos equipos y esta mañana volvió a dejarlo claro derrotando a los madrileños en su propia casa al igual que hiciera antes con la Ponferradina en las Pistas del Helmántico.

Unionistas no entiende de rivales, ni mira la clasificación cuando se pone a jugar al fútbol. Los once elegidos por Roberto Aguirre saltan al campo y jornada tras jornada tratan de dar lo mejor que tienen. Ese es el secreto de Unionistas: cada partido es diferente y en cada partido se tiene que dar lo mejor para ganar. Hoy ante el Sanse volvieron a demostrarlo.

Y es que desde el principio los salmantinos salieron a por la victoria. Sus buenos primeros minutos de juego fueron contrarrestados progresivamente por un San Sebastián de los Reyes que veía como Unionistas se imponía en el juego. No obstante, el gol de Góngora no llegaría en una jugada trenzada por parte de los visitantes, ni siquiera lo haría en una gran jugada.

El tanto llegó tras un libre directo del andaluz que golpeó en la barrera local y fue desvíado directamente al fondo de la red. Unionisas encontraba el gol cuando el Sanse apretaba. No bajaron los madrileños los brazos tras el gol. Reaccionaron y se acercaron con peligro a la meta de Molina. Y cuando parecía que Unionistas llegaría ganando al descanso, Perales empató el encuentro y el partido se fue con tablas al túnel de vestuarios.

Salió mejor el Sanse en la segunda mitad que en la primera, pero Unionistas no se dejó amilanar por su rival y continuó muy bien plantado sobre el terreno de juego. Así hasta que Unai Hernández hizo justicia al buen juego de los charros y volvió a adelantar a Unionistas. Por primera vez, el equipo de las Pistas del Helmántico marcó dos goles en un mismo partido en Segunda B. El menudo jugador cántabro volvió a erigirse como héroe de su equipo.

Con ventaja en el marcador, a Unionistas le tocó sufrir hasta los instantes finales. Arropados por más de trescientos seguidores, Matapiñonera se convirtió en las Pistas para animar hasta el final a los charros y festejar al final del encuentro una nueva victoria de un Unionistas de Salamanca que parece no tener techo.

Once inicial de Unionistas: Molina, Piojo, Góngora, Admonio, Ayoze, Albisua, Unai, Navas, Guille, De la Nava y Ribelles. En el banquillo: Juami, Lluis, Peli, Jorge, Isaac, Diego e Iván Robles.

Once inicial del San Sebastián de los Reyes: Irureta, Valverde, Zazo, Rivada, Iván Pérez, Kata, Pablo Martínez, Carlitos, Agüero, Perales y Castel. En el banquillo: Carlos Morales, Fran Pastor, Galindo, Sánchez, Satoca, Escudero y Giovanni.

Goles: Góngora (min 23, 0-1), Perales (min 45, 1-1), Unai Hernández (min 61, 1-2).

Fotos: José Luis Cotobal