Fontiveros, Villa de la Poesía

Domingo, 16 de diciembre de 2018

Treinta vecinos de Alba de Tormes acuden a la villa abulense para asistir a la festividad de San Juan de la Cruz

Un grupo de casi treinta albenses han asistido a la fiesta de San Juan de la Cruz en Fontiveros, patria chica del Santo, una costumbre que se ha instaurado desde hace algunos años y que en 2018 ha tenido especial resonancia con motivo de celebrarse el 400º aniversario de la reforma de los frailes por san Juan de la Cruz en Duruelo (28.12.2018). Es una manera también de estrechar vínculos entre las dos villas que forman parte de la ruta teresiana ‘De la Cuna al sepulcro’.

Una fiesta sanjuanista intensa y popular

El grupo, guiado por el carmelita Manuel Diego, participó en todos los actos del día: misa solemne en la parroquia de san Cipriano, ofrenda floral a la estatua del Santo, acto cultural y poético, comida del cocido sanjuaniego como algo típico de este día, y procesión de la imagen del Santo por las calles de la villa, a las cinco de la tarde, después de la cual ha tomado el camino de regreso a Alba de Tormes.

Se trata de una experiencia muy bonita pues se percibe la devoción e identificación de los paisanos de Juan de la Cruz con el místico y poeta eminente de la lengua castellana. ¡En cuantas ocasiones se ha recitado y cantado el texto de sus poesías por todo el pueblo, incluso en la procesión!.

Invitado previamente por el párroco de la villa, presidió la misa concelebrada y la procesión el padre Manuel Diego, que no era el único carmelita allí presente, pues también estaban dos religiosos del convento abulense. En la homilía resaltó las efemérides de este año 2018, por lo que hacían muy especial esta fiesta: el 400º aniversario de la primera edición impresa de las obras de Juan de la Cruz (Alcalá 1618); el 450º aniversario de la reforma de los frailes en Duruelo. A lo que se añadía el haber muerto a lo largo de este año tres eminentes especialistas en santa Teresa y san Juan de la Cruz, los tres son frailes carmelitas descalzos: Eulogio Pacho (+1.2.2018); Tomás Álvarez (+ 27.7.2018); Federico Ruiz Salvador (+ 16.11.2018).

Además de efectuar una visita guiada a los lugares de la infancia de Juan de la Cruz, tales como la laguna o charca donde se hundió de niño, ahora un paraje turístico delicioso muy bien acondicionado; la casa natal convertida en iglesia y convento carmelita en el siglo XVIII; la parroquia de San Cipriano donde fue bautizado y donde están enterrados su padre y hermano pequeño; además pudimos degustar en el Mesón Juan de Yepes el famoso Cocido sanjuaniego que se está afirmando como un referente gastronómico en esta zona.

Fontiveros: la villa de la Poesía

Pero llama la atención que la fiesta, además de lo religioso, tenga un matiz cultural muy cuidado, como es el acto poético celebrado en el espacio cultural “Llama de amor viva”, un tiempo fábrica de harinas del albense Rogelio Moro. No olvidar que Juan de la Cruz es patrón de los poetas españoles. Allí estaban entre varios reconocidos poetas de Castilla, Antonio Colinas. Y nos sorprendió escuchar que el Ayuntamiento está trabajando para que Fontiveros sea declarada la Villa de la Poesía, con una clara referencia a Juan de la Cruz.

La imaginación no podía por menos de trasladarse a Alba de Tormes y pensar qué tipo de Villa podía ser declarada la nuestra como un referente histórico a revivir y hacerlo perdurar, y siempre con la ineludible vinculación a Teresa de Jesús… ¿Es que, teniendo motivos de más peso (como hay en Alba), no estamos placenteramente dormidos sobre nuestro pasado glorioso, y no sabemos darle cabida en el hoy de nuestra villa? Una situación extraña la que padecemos.

La jornada resultó una experiencia positiva de convivencia entre estas dos villas castellanas de tanta tradición común carmelitana, y además ambas tan cercanas en el espacio. Si Teresa de Jesús y Juan de la Cruz compartieron tantos ideales y tareas, está bien que tratemos de acercarnos y conocerlos así, sin separarlos.

Esperemos que esta cita anual con Juan de la Cruz y su pueblo natal de Fontiveros, en Alba de Tormes no se deje caer en el olvido.