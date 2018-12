El Municipal de fútbol vivirá mañana una jornada solidaria de recogida de juguetes y alimentos

Sábado, 15 de diciembre de 2018

Los equipos de fútbol base del club verdiblanco se presentarán ante el público en el descanso del encuentro ante el Navalcarnero

El partido entre el CD Guijuelo y el Navalcarnero de mañana domingo, 16 de diciembre, tendrá un carácter solidario con la celebración de una campaña de recogida de juguetes y alimentos que anima a los aficionados a donar juguetes para alegrar las fiestas a los más necesitados. Se trata de una actividad solidaria organizada junto a Cruz Roja.

Los que deseen participar en la actividad únicamente deben acudir al partido con juguetes nuevos o en buen estado, que no sean sexistas y tampoco bélicos. También se podrán aportar alimentos no perecederos. Por cada juguete o kilo de comida habrá precios especiales en taquilla. Los socios podrán adquirir la entrada para el partido por 5 euros. Los no socios por 8 euros y las entradas de no socios infantiles se venderán a 3 euros. En el caso de no colaborar con la campaña solidaria deberán adquirir las entradas al precio habitual. entre 7 y 18 euros, según edad y ubicación en el campo.

Además, la jornada vivirá la ya tradicional presentación de los equipos de la cantera del Club Deportivo Guijuelo en el descanso del partido. El club ha vuelto a hacer un llamamiento a la afición para que disfruten del último partido en casa del año, para que apoyen al equipo en busca de puntuar y para colaborar en la causa solidaria.