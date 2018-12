La lluvia de peluches y balones regresa a Wüzburg en el Perfumerías Avenida-IDK Gipuzkoa

Viernes, 14 de diciembre de 2018

La iniciativa, en favor de Cruz Roja, se realizará durante del descanso del partido entre dos equipos de renombre en el panorama nacional

Una preciosa iniciativa que va ya camino de convertirse en tradición volverá a llenar la pista de Würzburg de juguetes y solidaridad. La lluvia de peluches que, desde hace varios años, organiza la Peña La Ranita, volverá a celebrarse como prolegómeno de la Navidad el próximo 22 de diciembre, en el descanso del encuentro ante IDK Gipuzkoa, a las 18h, y, en esta edición, con el apoyo de Cruz Roja Juventud en Salamanca, dentro de su campaña de recogida de juguetes para las familias más desfavorecidas.

En este 2019, además, se incorpora una novedad, y es que no sólo será una lluvia de peluches sino que, por solicitud de Cruz Roja, se podrán lanzar al parqué balones y pelotas de todo tipo (deportivos, de juguete, de goma, espuma, etc) ante la gran demanda existente entre los niños y niñas que no pueden tener acceso a ellos.

Como en pasadas ediciones, el procedimiento será muy sencillo. Durante el descanso del partido de Liga DIA, y tras una cuenta atrás que efectuará el speaker del CB Avenida, todos los asistentes lanzarán a la vez sobre la pista sus peluches y balones para que después sean recogidos y entregados a Cruz Roja que, mediante su campaña de recogida de juguetes, hará llegar a los más necesitados en estas fiestas. Junto a todo ello, Cruz Roja instalará en la puerta del pabellón un stand de recogida de otro tipo de juguetes que no puedan ser lanzados y con los que se quiera contribuir, mediante su compra y posterior entrega, a ayudar a quienes no tienen tantos recursos en nuestra ciudad y provincia

Desde la peña La Ranita y el CB Avenida se espera, como en años precedentes, una solidaria y numerosa respuesta de nuestra afición que, a buen seguro, teñirá de color y juguetes nuestro parqué de Würzburg.