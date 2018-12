El Salamanca UDS pone en marcha la ‘operación salida’

Viernes, 14 de diciembre de 2018

El Salamanca UDS ya se ha puesto manos a la obra. El club del Helmántico se está perfilando de cara al próximo mercado invernal y ya trabaja en la llegada de nuevos futbolistas que sirvan para dar un soplo de aire fresco a un equipo que no consigue reflejar con puntos su rendimiento sobre el campo. Sin embargo, para que se produzcan las llegadas, primero tienen que darse una serie de salidas. Desde la entidad charra ya se han planteado una serie de nombres que estarían relativamente próximos a abandonar la disciplina blanquinegra en el primer mes del 2019.

Para ir por partes, el Salamanca UDS tiene previsto incorporar a un jugador por línea. Es decir, un portero, un defensa, un centrocampista y un delantero. La marcha más factible, y que está más encaminada, es la del guardameta Pablo Alcolea. El cancerbero maño no ha tenido una buena experiencia en Salamanca, ya que ha llegado a vivir varios partidos muy complicados, especialmente ante el Pontevedra y el Atlético de Madrid ‘B’, y ha estado muy discutido por su propia afición. Además, Alcolea arrastra una seria lesión en su rodilla desde el 11 de noviembre, día en el que los de Calderón jugaron ante el filial rojiblanco en la Ciudad Deportiva Wanda, que le impide jugar sin dolor, y todo hace indiciar que tendrá que someterse a una operación quirúrgica para subsanar el problema, lo que le tendría alejado varios meses de los terrenos de juego. Esta situación liberaría una ficha senior para el Salamanca UDS, pero el mercado de porteros sub23 está muy limitado, por lo que una de las opciones es fichar a un arquero con experiencia para suplir a Sotres en caso de lesión o sanción.

En la defensa, el club de la carretera de Zamora tiene previsto incorporar a una nueva pieza, preferiblemente un central. Tras la baja de larga duración de Pumar, el Salamanca UDS podría incorporar a su octavo defensa, aunque el club no descarta, para nada, la salida del griego Antonis Vatousiadis, que lleva varias semanas con una lesión de la que no consigue recuperarse por completo, por lo que su presencia en el equipo tras el mercado de invierno no está, ni muchísimo menos, garantizada y es el primer nombre en la palestra, ya que el portugués Ricardo Carvalho, jugador que hasta finales de noviembre tenía un pie y medio fuera del club, se está consolidando en el nuevo esquema de tres centrales de Antonio Calderón.

Con respecto al centro del campo, la llegada de un mediocentro defensivo es innegociable dentro de los planes del club. En el Salamanca UDS existen demasiados jugadores del mismo corte, una situación que Calderón ha denunciado en varias ocasiones al asegurar que no tiene un futbolista de características puramente defensivas. Jehu Chiapas, que tiene contrato, pero no ficha con el club, podría ser el anhelado fichaje del técnico gaditano, a pesar de que, por el momento, no ha querido dejar entre ver nada sobre su incorporación, ya que todo dependerá de su estado físico. El mediocentro azteca llegará al Helmántico el próximo día 2 de enero tras hacer su particular pretemporada en México con su ex equipo. En el apartado de bajas, Júnior, que rompió su vínculo con el Leganés y llegó al Salamanca UDS a finales del pasado mes de julio, y José García, cedido por el Extremadura, son los que más papeletas tienen para abandonar el barco, pero todo hace indicar que Júnior sería el primero en salir por la escasa cantidad de minutos que ha jugado en la presente campaña con su nuevo equipo. El que en ningún caso saldría de Salamanca sería el mexicano Martín Galván, a pesar de haberse perdido casi toda la primera vuelta por las lesiones.

Mientras, el Salamanca UDS tiene previsto hacer su gran apuesta invernal en la delantera. El equipo está acusando la falta de gol y sólo Owusu da el nivel tras haber marcado casi el 50% de los goles del conjunto charro en las primeras 16 jornadas de Liga, por lo que el club intentará hacerse con los servicios de un ‘9’ goleador con el objetivo de repetir la ‘fórmula Murci’ del año pasado. En el caso de producirse alguna salida, Moussa Cámara y Héctor Gómez son los principales candidatos para dejar de vestir la elástica blanquinegra.

En resumen, el Salamanca UDS baraja las posibles salidas de Pablo Alcolea, Antonis, Júnior, José García, Moussa Cámara y Héctor Gómez. Es evidente que no todos estos jugadores abandonarán el plantel de cara al próximo año, pero son los que más papeletas tienen para no continuar. El club tiene que tomar decisiones y debe dejar paso a las nuevas incorporaciones, aunque la marcha de varios de los futbolistas anteriormente comentados están supeditadas a los dos próximos partidos, lesiones de otros miembros de la plantilla o complicaciones a la hora de rescindir sus respectivos contratos.