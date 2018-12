Antonio Calderón: “Tenemos una plantilla que casi no nos da para jugar al fútbol sala”

Viernes, 14 de diciembre de 2018

El técnico del Salamanca UDS se mostró preocupado por las numerosas bajas y confirmó la ausencia de Owusu para el domingo

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, se mostró ciertamente preocupado por las numerosas bajas que arrastra el equipo para el duelo directo frente al Real Valladolid ‘B’en el Helmántico. El técnico gaditano no podrá contar con Toño Vázquez, Antonis, Martín Galván, José García y Owusu, que está convocado con Ghana sub-23. Mientras, Calderón desea que Calero, Tyson y Pablo González puedan llegar al partido, aunque son seria duda.

El rival: “Tenemos ganas de jugar porque queremos aumentar nuestra buena racha. El Valladolid ‘B’ es un equipo que compite muy bien. Desde que llegó su actual entrenador el año pasado les has dado bastante solidez. Es un equipo joven, con calidad y que es muy rápido en las transiciones ofensivas. Tenemos ganas de que llegue el partido por nuestra gente”.

Tipo de encuentro: “Preveo un partido muy ajustado con dos equipos que quieren tener el balón. Nosotros en casa, casi siempre hemos tenido la pelota más que los rivales e intentaremos ser fieles a nuestro estilo, pero el resultado va a ser bastante ajustado, porque así lo reflejan los números” .

Plaga de lesionados: “Es una pena todas las bajas que estamos teniendo. Owusu ha sido convocado con su país y no podemos contar con él. Toño es baja por sanción y hay que esperar para ver si Tyson y Pablo González pueden llegar al partido. Antonis sigue con su proceso de recuperación y si no recuperamos a Calero nos quedamos con 13 jugadores de la primera plantilla. Cada vez te quedan menos opciones. Tenemos una plantilla que casi no nos da para jugar al fútbol sala”.

Forzar la amarilla de Owusu: “Ya le hemos dicho a la Federación que esas cosas hay que avisarlas antes. El miércoles llegó el correo oficial de que había sido convocado por su país. Había el rumor de que podía marcharse desde unos días antes, pero con África nunca se sabe. Se podía haber forzado la quinta amarilla la semana pasada”.

Cambio de esquema. “El domingo pasado, cuando el equipo va ganando, yo refresco posiciones. El cambio iba a ser Moussa por Fer. No nos queda más remedio que tener que hacer cambios e inventar y experimentar con jugadores fuera de posición porque tenemos lo justo. Tyson puede jugar como central, pero si no llega sólo tenemos a Armando y Carvalho”.