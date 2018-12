“Tenemos que seguir sumando puntos para afrontar la exigencia que hay en el grupo”

Viernes, 14 de diciembre de 2018

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa antes del partido que enfrentará a los salmantinos frente al San Sebastián de los Reyes el domingo en Madrid.

San Sebastián de los Reyes: es un equipo que se está mostrando con mucho potencial, aunque venga de varios partidos que no ha podido sacar adelante. Será una salida complicada.

Bajas del Sanse: no sé si Zazo llegará. Sé que José Carlos es baja por amonestaciones. Desconozco si tienen alguna baja más. Nos centramos en nosotros y llegar lo mejor posible.

Unai Hernández: está totalmente recuperado y podrá llegar al partido.

Racha fuera de casa: estamos sacando los partidos adelante, consiguiendo buenos resultados y al final este es otro partido, otro rival e intentaremos hacerlo lo mejor posible para seguir siendo un buen equipo a domicilio. Siempre ayuda saber que se puede ganar fuera de casa.

Dos partidos antes del parón: estamos pensando en el partido que viene por delante. Es muy complicado predecir lo que va a pasar en un partido. En noviembre hicimos muchos puntos y era uno de los meses más duros de competición. Nos centramos en el partido ante el Sanse y en mantener nuestro nivel. Vamos a buscar los tres puntos en Madrid el domingo.

Situación de Unionistas: es un grupo difícil en el que estamos con poca diferencia de puntos entre los de arriba y los de abajo. Esto demuestra que todos están opciones y es un indicar de lo exigente que es el grupo en cuanto a la constancia. Veo la liga más exigente este año por la poca diferencia de puntos que hay. Si te despistas en una serie de partido hay que tener cuidado. Estamos bien pero queremos seguir sumando para afrontar la exigencia del grupo.

Mercado de invierno: a día de hoy ningún jugador me ha transmitido la posibilidad de salir. No he sacado el tema tampoco, pero en las conversaciones veo a todo el mundo con ganas de seguir y comprometidos con el objetivo del grupo.

Fichar en invierno: la verdad es que no me he planteado ni tocar ese tema. Estamos en competición, quedan dos partidos y queremos centrarnos en ello. El club funciona de manera interna, quedó demostrado con el fichaje de Albisua.

Continuar con la racha: siempre se palpa el reflejo de optimismo en el vestuario. Hay muy buena convivencia y eso es parte del buen momento. Lo vivimos con normalidad dentro del estado de ánimo. Tampoco con exceso de confianza. Vivimos al día.