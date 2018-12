Viernes, 14 de diciembre de 2018

"Si hago esto es porque el Obispado de Salamanca, y su obispo Carlos López, no han actuado como corresponde ante un problema de la magnitud del que estamos hablando, abusos en la Iglesia Católica, ante el desamparo de las víctimas y la falta de respeto y educación como personas y miembros de una Iglesia que no ha sabido cuidar de nosotros". Así se manifestaba este viernes Javier Paz, el salmantino que ya en 2011 denunciaba haber sido víctima de abusos por parte del entonces párroco de la iglesia de San Julián, Isidoro López.

Situación que, según su testimonio, se prolongó durante diez años, entre 1982 y 1992, cuando él tenía diez años y hasta los veinte. Este viernes, Javier Paz ha entregado en el Obispado de Salamanca un escrito en el que reclama documentación sobre su caso. "No me he visto amparado en ningún momento por la Iglesia", por lo que en caso de no recibir respuesta al escrito presentado iniciará un nuevo procedimiento canónico.

El silencio del que ha hecho gala el Obispado de Salamanca hasta este momento es, en palabras de Javier Paz, "cómplice y doloroso", añadiendo que presentó su denuncia con 28 años, después de "un largo proceso de recuperación y reconocimiento del problema". Hoy, con 46 años, reconoce tener "secuelas físicas y psicológicas", y respecto a aquellos que han tratado de acusarlo de buscar una compensación económica destapando la situación de abusos vividos, Paz es contundente: "no hay dinero que pague una vida destrozada".

"El Obispado abandonó conversaciones conmigo en 2014, desde entonces no tengo noticias ni de ellos no de la Congregación para la Doctrina de la Fé", expuso ante los medios de comunicación congregados a las puertas del edificio Calatrava en Salamanca.

Aunque en su momento se jubiló al párroco y el obispo aseguró al denunciante que se abriría una investigación, lo cierto es que no fue así, y de hecho el otrora párroco "vive en Salamanca, en su casa, pasea libremente y toma sus vinos", apuntó Javier Paz. Respecto a los plazos que se marca ahora para iniciar nuevas acciones, "los plazos los marcan ellos porque tienen tal poder que son juez y parte".