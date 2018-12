¿Un cambio, o espantada, para que todo siga igual?.

La Plaza Mayor el jueves una hora antes de la Nochevieja Universitaria, buen ejemplo del hacer de Mañueco.

El señor Fernández Mañueco se va antes de tiempo, ya no quiere ser Alcalde de la muy noble, muy leal, muy hospitalaria, muy caritativa, muy culta, docta y sabia ciudad de Salamanca. Lo ha dado "todo" por la ciudad, lo que le ha dejado "sin aliento". Lo va a recuperar en un destino ¿mejor?, continuando la carrera profesional de ocupar cargos políticos que empezó en 1995.

Estos 23 años le habrán dado una visión apegada a la realidad de la ciudadanía, como muestran los hechos, que le impulsan hacia la presidencia de la Junta de Castilla y León, para crear empleo y combatir la despoblación, según dice. Como parece estar ganada de antemano, desde allí seguirá liderado la "modernización" en esta comunidad contribuyendo al "progreso de las familias" y a la incorporación "masiva de la mujer al mercado laboral" así como velando por las "personas mayores". Y supongo que seguirá queriendo mucho a sus paisanos salmantinos.

9.036 habitantes menos (y falta este año) tras el paso de Mañueco por la alcaldía.

Como ya comenté en la toma de posesión de 2015, su discurso decía que “dialogaré con todos, desde la moderación y la búsqueda de acuerdo, escucharé con la máxima humildad para impulsar toda propuesta de mejora y trabajaré con todos para consolidar una participación cada vez mayor en Salamanca.” No parece que haya servido para mucho a tenor de los datos, sirva de ejemplo el Consejo del Dialogo Social, a pesar que “nuestra obsesión seguirá siendo generar oportunidades, crear empleo y facilitar la vida de las salmantinas y salmantinos.” ¿Qué fue del Puerto Seco (casualmente revivido ayer) o de las políticas de empleo que prometió?, pues eso. Como anécdota, tampoco ha sido capaz de aprobar el prometido reglamento de Participación Ciudadana más “participativo”.

Además de perder población, envejece y son menos quienes están en edad de trabajar.

Según sus palabras “Este bastón representa mi compromiso y mi obligación como alcalde en la defensa del interés general” Al dinero dilapidado en su anterior mandato por incumplimientos de contratas privadas en la gestión de servicios públicos que pagamos todos, se ha sumado la Aldehuela por ejemplo. A pesar que pocos discuten que externalizar servicios públicos es más caro o rebaja su calidad, siguen con machacona insistencia en ello. Por no hablar de los conflictos urbanísticos provocados por su partido en El Corte Inglés o el Hotel Corona, que continúan al margen de la legalidad que exigen para los demás, y ya veremos lo que nos cuestan. Y de vivienda, a pesar de las decisiones del Pleno, tampoco se ha sabido nada.

La tasa de actividad se reduce y el paro registrado también.

Estos 7 años y medio fueron suma y sigue de lo que iniciaron en 1995, constatando el fracaso de una forma de hacer política basada en el neoliberalismo. Aunque a la mayoría de salmantinos votantes parece gustarle mucho, que no equivale a tener razón. Bueno y a demasiados españoles, es sorprendente que a quienes contribuyeron decisivamente a la crisis luego les encargaran ¿resolverla?. La ciudad ha perdido más de 9.000 habitantes, que ya no compensa el crecimiento del entorno funcional en una provincia en caída libre. Aunque lentamente algunos datos se aproximan a los de antes de la crisis, 3.625 parados menos (¿cuántos directamente se han ido fuera?), la ciudad no recupera el pulso más allá de la hostelería de la precariedad. No tenemos en absoluto un proyecto de ciudad, ni dirección política, ni gente con verdadera capacidad, sólo una larga sucesión de ocurrencias e ideas vanas y huecas que no llevan a ningún sitio. Menos mal que la Universidad mantiene cierta vitalidad.

No quiero olvidarme de la desaparición de Pepita Mena, persona que tuve el privilegio de conocer como otros amigos socialistas que nos dejaron este año. Gracias por demostrarnos que trabajar para los demás no es tan difícil, sólo voluntad de querer ayudar a construir un mundo mejor.

