Vox populi

Es curiosa la tormenta política que se ha levantado en Andalucía tras conocerse los resultados de las últimas elecciones autonómicas que permiten a VOX, con casi 400.000 votos, obtener 12 escaños en la Junta andaluza. Tal vez ahora una vez ahora, que parece amainar el temporal, sea bueno detenerse y observar lo sucedido.

Muchos se asombran, incluso algunos se indigna, y se preguntan cómo ha podido suceder esto. La respuesta es sencilla: vivimos en un país democrático donde las elecciones son libres. Y nada más. Otra cosa es que nos gusten o no nos gusten los resultados de la consulta realizada.

En mi opinión, son reseñables algunas cuestiones. Primero la abstención ha sido muy alta, un 41,35% frente al 30, 06% de 2015. En segundo lugar tanto el PP como el PSOE se han derrumbado perdiendo respectivamente un 6% y casi 7,5% de votos en sólo 3 años, mientras Ciudadanos prácticamente dobla su respaldo popular y VOX se dispara de un 0,45% a rozar el 11 en este mismo período.

Y ahora, empecemos por el principio. ¿Por qué más de un 11% de ciudadanos ha decidido este año quedarse en casa y no ir a votar cuando lo hicieron hace tres años? ¿Cuáles son las causas de que tanto PP como PSOE hayan sido sometidos a tan duro castigo? ¿Qué ha motivado se doblara el respaldo a Ciudadanos? ¿Cómo ha sido posible que en sólo 3 años los votos a VOX hayan pasado de 18.000 a casi 400.000?

Para la primera pregunta una posible respuesta podría ser que los andaluces se han desencantado de la gestión realizada por la Junta en este último período, fatiga del votante, lo llaman algunos. Pero optar por la abstención supone asumir una responsabilidad en lo sucedido, pues siendo cierto que votar es un derecho constitucional, y por tanto no puede imponerse su ejercicio, tal bien lo es que junto a ese derecho se debe colocar la obligación moral de participar activamente en la vida pública, y que no cumplir con ella puede producir efectos indeseados en ciertos casos.

A la segunda cuestión deberán contestar tanto el PSOE, como el PP aunque este último parece, por sus públicas manifestaciones, que en lugar de haber perdido más de 300.000 votos hubiera ganado las elecciones andaluzas. La subida de Ciudadanos entra dentro de la tendencia reciente puesta de manifiesto en la consulta catalana.

Lo de VOX es un caso peculiar que podría enmarcarse tanto en el ascenso que puede observarse en toda Europa de partidos de ultraderecha, como en la extendida práctica de no leer con cierta atención los programas que presenta los distintos partidos.

¿Quién se lee los programas de los partidos antes de unas elecciones? Pues hay que hacerlo porque en la letra pequeña, no en los titulares cortos y seductores diseñados para cada campaña por empresas especializadas en marketing político, es donde podemos encontrar oculta la verdadera ideología del partido.

VOX presenta su propuesta en dos formatos. Uno corto de 10 puntos, a semejanza de las Tablas de la Ley, y otro más amplio titulado 100 medidas para la España Viva.

Veamos el primer punto de la versión breve: Unidad de España. Exigimos el cumplimiento de nuestra Constitución, la suspensión inmediata de la autonomía catalana y el procesamiento de los sublevados en el golpe de Estado separatista.

Todos queremos que se cumpla la Constitución y lo del golpe de Estado no está jurídicamente demostrado, es tan sólo su opinión.

Pero leyendo sólo esto se entendería que la propuesta de supresión autonómica afecta únicamente a Cataluña. Pues veamos que dice la versión extendida:

1. Suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales.

2. Ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía.

3. Dotar de la máxima protección jurídica a los símbolos de la nación, especialmente la Bandera, el Himno y la Corona. Agravamiento de las penas por las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos o emblemas. Ninguna afrenta a ellos debe quedar impune.

4. Ninguna administración ni particular puede menospreciar la lengua común de todos, el español. Mucho menos discriminarla. Hay que cumplir estrictamente el mandato constitucional de que todos los españoles tienen derecho a utilizar el español, y el deber de conocerlo. Suprimir el requisito del conocimiento de la lengua cooficial en el acceso a la función pública de forma que se evite cualquier tipo de discriminación.

5. Supresión de las policías autonómicas y, hasta que se haga efectiva, alcanzar la equiparación salarial real entre el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y las policías autonómicas. Todas las FCSE dependerán en última instancia del Gobierno Central.

6. Transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España . Como paso previo: devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica.

7. Intensidad y determinación en las acciones diplomáticas para la devolución de Gibraltar, y el desmantelamiento de las redes de piratería, narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales que se extienden desde la colonia.

8. Plan integral para el conocimiento, difusión y protección de la identidad nacional y de la aportación de España a la civilización y a la historia universal, con especial atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales.

9. Derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica. Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que, desde perspectivas históricas diferentes, lucharon por España.

10. Supresión del Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro y la incorporación de ambas regiones y sus Diputaciones Forales al Régimen Común.

Esto ya es otra cosa ¿a qué sí? Pues los puntos restantes son igualmente esclarecedores. Léanlos y no podrán alegar ignorancia, ya saben que esta no exime del cumplimiento de nuestra responsabilidad como ciudadanos y los partidos no suelen tener interés en que las entrañas de sus propuestas sean vox populi, es decir, lo que es conocido y repetido por todos .