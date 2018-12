Defensa de los valores europeos en el homenaje a Muñoz Torrero en la Universidad de Salamanca

Miércoles, 12 de diciembre de 2018

Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores durante la Transición y antiguo alumno de la USAL, ha exigido a las instituciones “la máxima firmeza para defender los valores comunes de Europa”

La Universidad de Salamanca ha tributado este miércoles un homenaje a Diego Muñoz Torrero, exrector del Estudio salmantino y padre del constitucionalismo español, en su papel de presidente de las Cortes de Cádiz, un acto en el que ha se ha abogado por la defensa de los valores comunes europeos y por recuperar el consenso perdido en el país.

El homenaje, enmarcado en las celebraciones del VIII Centenario y del 40 aniversario de la Constitución Española de 1978, ha contado con la presencia de Ricardo Rivero, rector de la USAL, y de Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores durante la Transición y antiguo alumno de la Universidad de Salamanca, quien ha ofrecido la conferencia ‘Los valores de Europa’. “En esta Universidad aprendí lo que son los derechos humanos y lo que representan”, ha recordado Oreja, quien ha mostrado su preocupación por “el regreso de los nacionalismos a Europa” y ha exigido a las instituciones “la máxima firmeza y claridad en la defensa de los valores europeos”.

El acto ha contado también con las intervenciones del presidente de la Junta de Extremadura y de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Guillermo Fernández Vara; de la alcaldesa de Cabeza del Buey y presidenta de la Fundación Diego Muñoz Torrero, Ana Belén Valls Muñoz y del consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha referido a Diego Muñoz Torrero como “un extremeño ilustre y un hombre polifacético, que fue padre de la Constitución de 1812 y el primero que dijo aquello de la libertad de prensa y la separación de poderes. En este sentido, ha asegurado que “siempre defenderé no hay democracia perfecta sin una prensa libre”.

Sobre la situación política actual, Fernández Vara se ha referido a la “enorme dificultad que hay en este país para recuperar consensos perdidos y para poder encontrar puntos de acuerdo” y ha mostrado su preocupación por “una generación que parece más empeñada en poner en valor lo que nos separa que lo que nos une”. Respecto a Cataluña, ha indicado que frente al camino peligroso que se ha iniciado “hay que responder con contundencia” porque “no se juega con la unidad de España, no se juega con la Constitución y no se juega con la legalidad. Hay líneas que no se pueden traspasar y si se traspasa tienen que saber que habrá respuesta”.

Durante el homenaje, la alcaldesa y el rector de la USAL han intercambiado una copia de la bandera de España atribuida a Muñoz Torrero y una copia del acta de nombramiento del pacense como rector de la Universidad de Salamanca, cargo al que accedió con 26 años y que ocupó entre 1787 y 1789.