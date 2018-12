Compromiso para mejorar los servicios educativos a los 310 alumnos con discapacidad visual

Martes, 11 de diciembre de 2018

El delegado territorial de la ONCE de Castilla y León, Ismael Pérez, a la derecha, en un acto anterior

El consejero de Educación, Fernando Rey, y el delegado territorial de la ONCE de Castilla y León, Ismael Pérez, han firmado un convenio para mejorar la prestación de servicios educativos al alumnado con discapacidad visual de Castilla y León. El acuerdo, que se enmarca en el II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación de Castilla y León 2017-2022, recoge actuaciones como la dotación de recursos materiales y personales que den respuesta a las necesidades educativas específicas de estos estudiantes en las aulas de la Comunidad. Actualmente, 310 alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad visual están matriculados en 179 centros de Castilla y León.

El presente convenio, que es la actualización del firmado en 2006 por ambas instituciones, recoge la colaboración conjunta de las mismas en todos aquellos niveles y etapas educativas no universitarias sobre las que tiene competencia de la Consejería de Educación, desde el momento de la detección de las necesidades del alumno/a, con el objeto de organizar y rentabilizar los recursos de ambas instituciones, estableciendo criterios de actuación, recursos y acceso a la formación de ambos organizamos para los profesionales que atienden al alumnado con discapacidad visual. Por ello, el titular de la Consejería de Educación, Fernando Rey, y el delegado territorial de la ONCE de Castilla y León, Ismael Pérez, consideran de especial interés potenciar una atención especializada al alumnado con necesidades educativas derivadas de su discapacidad visual de Castilla y León, realizar actividades conjuntas, compartir recursos, establecer criterios de actuación y apoyo, así como facilitar programas de formación de los profesionales que atienden a estos estudiantes.

Por ello, la Consejería de Educación se compromete, tras el convenio firmado esta mañana, a desarrollar acciones conjuntas con ONCE Castilla y León dentro del marco del II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación de Castilla y León que contribuyan al despliegue y desarrollo de dicho plan. Estas iniciativas se concretan en solicitar el asesoramiento de la ONCE así como tener en cuenta las sugerencias de dicho organismo para la elaboración de planes de formación para los profesionales que intervienen en el proceso educativo del alumnado con discapacidad visual y promover las medidas necesarias para que los centros educativos faciliten a la ONCE, antes de la finalización del curso escolar, el listado de libros y materiales curriculares destinados al alumnado a fin de proceder a su adaptación para el siguiente curso.

Con respecto a la selección de los textos, por parte de los centros se procurará tener en cuenta el catálogo de los textos ya grabados o transcritos al sistema braille.

Por su parte, la ONCE remitirá a la Consejería de Educación sugerencias y orientaciones para la elaboración de cuantos documentos estén relacionados con la educación de las personas con discapacidad visual, establecerá ayudas económicas complementarias destinadas a cubrir las necesidades educativas específicas de los alumnos afiliados a la ONCE y colaborará en el asesoramiento y formación a los centros educativos donde estén matriculados estos alumnos.

Para el cumplimiento de los compromisos establecidos, la Administración educativa autonómica contará con los recursos previstos en la normativa educativa para la atención al alumnado objeto de este convenio, a saber, profesorado de los centros educativos, servicios de orientación educativa, vocacional y profesional, centros de formación del profesorado e innovación educativa, personal auxiliar en su caso. Por su parte, los recursos específicos de la ONCE se refieren a maestros de los equipos específicos provinciales de apoyo al alumnado con discapacidad visual, Servicio de rehabilitación integral, servicio de tiflotecnología, servicio de producción bibliográfica, centros educativos específicos de la ONCE y personal auxiliar en su caso.

Al principio y finalización de cada curso escolar, cada equipo específico provincial de apoyo elaborará el correspondiente plan de trabajo y memoria anual, que serán aprobados por ambas instituciones en el seno de la comisión de seguimiento.

Para la puesta en marcha, control y seguimiento de las actuaciones previstas en el presente convenio, cuya vigencia se extenderá durante los próximos cuatro años, y se podrá prorrogar por un período de hasta cuatro años adicionales, se creará una comisión mixta de seguimiento.

II Plan de Atención a la Diversidad

La Consejería de Educación ha elaborado el II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación de Castilla y León 2017-2022 como referencia en materia de atención a la diversidad en la Comunidad y como marco estratégico para las actuaciones de la Junta desde una visión inclusiva de la educación. Esta se debe entender como el proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para atender a todo el alumnado, teniendo en consideración la diversidad de personas en el aula, ofreciendo oportunidades para que todas las alumnas y alumnos tengan éxito en la escuela ordinaria.

El I Plan de Atención a la Diversidad de Castilla y León fue aprobado en diciembre de 2003 y, tras su evaluación, la Consejería de Educación ha considerado necesario acompasar las medidas de atención a la diversidad a las nuevas corrientes de inclusión educativa del siglo XXI. En el nuevo plan se establecen seis líneas estratégicas con diversos objetivos específicos, en los que se concretan actuaciones, indicadores, agentes e impacto en los años 2019 y 2022.

Así, la Línea Estratégica 1 tratará de promocionar la cultura inclusiva en los centros educativos, a través de la sensibilización de la comunidad educativa sobre la importancia de la educación inclusiva o el fomento de la formación de todos los profesionales de la educación en metodología inclusivas, entre otros. La Línea Estratégica 2 pretende mejorar los procesos de prevención, detección e intervención temprana de las necesidades educativas del alumnado; y la Línea Estratégica 3 permitirá mejorar las tasas de los indicadores internacionales, avanzando hacia la consecución de los objetivos 2020 incrementando las tasas de titulados en Educación Secundaria, Bachillerato y estudios técnicos, así como conocer con exactitud la tasa de abandono escolar temprano -con especial atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo- y ofrecer una atención extraescolar a este tipo de estudiantes.

Por su parte, la Línea Estratégica 4 tratará de fomentar procesos de participación de la familia y la sociedad en los centros educativos; la Línea Estratégica 5 reforzará y apoyará a líneas de investigación, innovación y evaluación pedagógica como estrategia que estimule el desarrollo de prácticas eficaces e inclusivas e impulse la mejora de las competencias profesionales docentes; y, finalmente, la Línea Estratégica 6 impulsará la igualdad, la cultura de la no violencia y el respeto a todas las personas.