Isabel Bernardo propone un viaje a la gastronomía de todos los siglos en una historia de ficción

Martes, 11 de diciembre de 2018

La escritora salmantina Isabel Bernardo presentará este jueves, a las 20.00 horas, en el Teatro Liceo, su libro ‘GTB2.0’. La entrada será libre hasta completar el aforo.

“Es un viaje a la gastronomía de todos los siglos y es una historia de ficción y un cambio de registro, aunque no he dejado la poesía, que me permite pisar otros territorios emocionales como escritora”, avanzaba la autora. Por otra parte, añadía que “la novela ha tenido un larguísimo recorrido en la búsqueda de datos y documentación y crear un personaje de ficción me permite contar la historia de la gastronomía de otra manera. Gaby es un ser de inteligencia virtual que me llevará de la mano y se impregnará del mundo de los hombres y de sus sentimientos”.

Una novela de aventuras

Editada por Reino de Cordelia, en colaboración con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, ‘GTB2.0’ es una novela de aventuras y ficción, un viaje virtual gastronómico que comienza 15.000 años atrás –en pleno Paleolítico Superior– hasta llegar a la era actual. La historia de la alimentación y la gastronomía de la humanidad contadas en primera persona por un algoritmo matemático transmutado en hombre, que ha de comer y convivir con generaciones de hombres y mujeres de todos los siglos: hombres de las cavernas, asirios, faraones, nobles, nigromantes, eruditos, oficiantes de cocina, soldados, taberneros, navegantes…

Así la alta tecnología digital va abriendo escenarios de épocas pretéritas que podrán ser observados “on line” y casi a tiempo real, en la pantalla de un ordenador. El mundo virtual y el mundo de los hombres frente a frente. Porque la inteligencia humana creó la inteligencia artificial y la puso a trabajar a su servicio.

Es también una historia de aventuras y acción que, más allá de ofrecernos multitud de detalles de la evolución humana en sus hábitos alimenticios y platos de cocina, nos permitirá conocer importantes periodos históricos; y además, revisar cuestiones y conflictos que se han planteado con la llegada de la revolución digital: el espionaje y la piratería informáticos, la basura tecnológica, las guerras del negocio del coltán…

La Universidad tiene en esta novela un protagonismo especial dado que fue en Salamanca donde se escribió uno de los primeros tratados de cocina de España: Libro de Arte de Cozina, de Domingo Hernández de Maceras, cocinero del Colegio Mayor de San Salvador –o también llamado de Oviedo-. Y al igual que una aventura de esta historia se sucede en el Siglo de Oro de la ciudad de Salamanca, el colofón rinde homenaje al VIII Centenario de la Universidad de Salamanca.

El prólogo de la novela es del cocinero Pepe Rodríguez, juez del programa televisivo Masterchef. Y las ilustraciones son de José Revilla, un dibujante nacido en Ciudad Rodrigo que estudió en el Centro Superior de Diseño de Madrid y trabajó en sus inicios junto al diseñador Manuel Piña. Su reconocimiento para el gran público llegó en 2008 cuando Ediciones B le encargó ser el dibujante de las series clásicas de cómics de El Jabato y, años más tarde, de El Capitán Trueno. Actualmente también es guionista de estos álbumes, que han sido recibidos con gran éxito de crítica.

La autora

La salmantina Isabel Bernardo Fernández es escritora, poeta, coordinadora de Cultura y columnista de prensa en La Gaceta Regional de Salamanca. Parte de su obra (poemas, artículos, ensayos, relatos…) está publicada en diferentes revistas y antologías.

Es autora, entre otros libros, de El burro Serafín (2001), Nomellamesbobamellamobaba.com (2011), Tiempo de migraciones (2014), Flores del fuego (2015), Para que calle el viento (2015) o Donde se quiebra la luz (2017).

Entre sus premios están el Literario 2005 concedido por la Academia Internacional de Gastronomía a su homónima de Salamanca, por la idea y coordinación de la obra Cocina, Arte y Literatura: degustación castellano-leonesa de la A a la Z, y el Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística (2014).