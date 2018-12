Navidad, 2018 (2) ¿Y si Jesús volviera otra vez a la tierra?

Sábado, 15 de diciembre de 2018

No puedo ponerme en el punto de vista de Dios, pero sí hacerme preguntas, aunque no sepa responderlas.

Ha pasado mucho tiempo desde el año 1, y se hace muy largo esperar el Juicio Final que merecen tantos santos y tantos canallas. ¿Están fallando las profecías? Yo personalmente no tengo ninguna prisa, pero me intrigan estos asuntos y saber si, por fin, habrá una justicia justa, que no se eternice y que no provoque manifestaciones y protestas. Mientras llega el Juicio Final, si vuelve el 25 de Diciembre próximo, me pregunto muchas cosas:

Dios se encarnó la primera vez en un hombre judío: ¿sería judío de nuevo o árabe?, ¿europeo o africano?, (catalán o andaluz?, ¿chino, por razones estadísticas?, ¿rompería con la tradición judía y se olvidaría del Antiguo Testamento asentándose, por ejemplo, sobre Confucio o Buda? En definitiva, ¿cuál sería el, pueblo elegido? Siempre me ha sorprendido que los judíos consiguieran que Dios naciera judío, para después, no solo no creer en él, sino crucificarle.

Y ¿qué decisión tomaría hoy día sobre su sexo?, ¿sería hombre o mujer o una de tantas diversidades reconocidas hoy?, ¿tal vez intersexual para no tomar partido?

Descarto que decidiera ser machista, porque fue inmensamente bueno, tuvo a Magdalena por amiga y defendió a una adultera. ¿Pero sería feminista, como dice ser nuestro gobierno actual?, ¿qué debería hacer para no ser acusado de sexista, homófobo y tantas cosas más? Difícil decisión.

Jesús fue muy mal recibido por los poderosos, hasta el punto que María y José tuvieron que huir y acabó naciendo en un corral: ¿nacería ahora en patera, en un campo de refugiados o en una cuneta camino del Norte fortificado? Demasiados sitios hay, para nacer pobre y perseguido.

Jesús fue hijo de una virgen: ¿sería hoy hijo de una adolescente en un embarazo no deseado?, ¿un niño o niña nacido, por fecundación artificial, de una madre de más de sesenta años?, ¿sería esta la mejor forma de ser hoy virgen?, ¿prefería ser clonado por un investigador chino, para estar seguro de seguir siendo Dios?

Jesús predico las bienaventuranzas, subido a una montaña: ¿podría repetirlas y ser tomado en serio en esta sociedad de consumo?, ¿recurriría a las redes sociales para hacerse oír?, ¿en qué cadena de televisión sería entrevistado?, ¿qué le preguntaría usted si tuviera la oportunidad de hacerlo?

Jesús multiplicó los panes y los peces. Hoy sigue haciendo mucha falta matar el hambre, pero tal vez tendría más éxito multiplicar los coches, por ejemplo. Hasta los gobiernos nos adoctrinan diciendo que consumamos más. ¿Usted puede entender este consejo de los gobiernos?

Tal vez tendría más éxito limitándose a multiplicar los coches y tantos artefactos de consumo, sobre todo, entre los jóvenes, si sigue siendo capaz de convertir el agua en vino.

Jesús criticó a mucha gente, como los escribas y fariseos: ¿contra quién arremetería ahora? El listado podría ser muy largo. Le resultará fácil hacer una larga lista.

Jesús defendió a una adúltera: ¿a quién defendería ahora?

A Jesús le crucificaron: ¿de qué le acusarían ahora y cuál sería su condena?

Siga haciéndose preguntas y comprobará que no es tan fácil ser Dios sobre la tierra. ¿Usted cree que volverá? Yo no lo sé, pero no estoy seguro de que la humanidad pueda salvarse sola.