La Asamblea Comarcal de IU acusa al Ayuntamiento de utilizar a los trabajadores de La Covatilla

COMUNICADO DE LA ASAMBLEA DE IU BÉJAR Y COMARCA Exigimos al Equipo de Gobierno honestidad y buena praxis al frente del Ayuntamiento de Béjar Desde la Asamblea Izquierda Unida Béjar y Comarca denunciamos el uso partidista que hace el PP de Béjar, tanto de las redes sociales como del resto de los canales informativos del ayuntamiento de Béjar. Recientemente la formación Tu Aportas Béjar hizo una denuncia pública sobre la situación en la que se encuentra la estación de esquí municipal de la Covatilla, en la que hacía referencia tanto al estado de las infraestructuras como de las condiciones en las que tienen que trabajar los y las trabajadoras en asuntos como la ropa de trabajo (EPI). Este comunicado de TAB, en cuyas valoraciones no vamos a entrar por ahora, ha sido respondido con un comunicado que, aparece firmado por los trabajadores de la Covatilla, y sin embargo hacemos estas tres observaciones: El contenido de dicha carta no hace referencia alguna a los lógicos y legítimos intereses de los trabajadores en sus condiciones laborales sino un ataque directo a TAB y una relación de acciones emprendidas por el actual gestor de la estación, incluida la compra de un par de cientos de hectáreas y la ampliación del parking.

Los y las trabajadoras tienen capacidad y canales suficientes y propios para hacer públicas sus demandas y sus necesidades, bien de forma organizada bien a título individual, tanto a través de sus representantes sindicales como en sus Redes Sociales personales.

Sabemos fehacientemente que este comunicado ha sido difundido a través de los medios de comunicación del Ayuntamiento de Béjar. Es nuestro deber ético, como agentes políticos y sociales que somos exigirle al equipo de gobierno un mínimo de respeto y honestidad hacia la institución municipal, sus instrumentos y mecanismos no haciendo un uso partidista de lo de todos y todas al servicio de sus intereses electoralistas. Le exigimos también respeto hacia los y las trabajadoras del ayuntamiento, en general y, en este caso en particular de la plantilla de la Covatilla, no usándolos como armas arrojadizas contra los adversarios políticos del PP. Son personas, no objetos ni propiedad de nadie. Le exigimos respeto hacia el pueblo de Béjar, que lleva 20 años manteniendo con sus impuestos directos e indirectos la estación de esquí y que es el verdadero propietario de la institución que ustedes presiden, ejerciendo su labor de gobierno sin satrapías y con la transparencia que exige la ley. Aprovechamos la ocasión para brindarle la ocasión de defender su gestión de la estación de esquí mediante la publicación de sus cuentas reales o sometiendo su gestión a una auditoría. Asamblea de IU Béjar y Comarca