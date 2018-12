Los trabajadores de La Covatilla piden a Garrido que no perjudique a la estación de esquí

Comunicado de los trabajadores de La Covatilla en respuesta al emitido por el grupo Tú Aportas En respuesta al artículo referente a la estación de esquí Sierra de Béjar la Covatilla emitido por ‘Tú Aportas Béjar’ y usted, señor Garrido, como cabeza visible del mismo, queremos decirle ¡¡¡qué atrevida es la ignorancia!!! y, con sus comentarios, lo único que hace es perjudicar uno de los más importantes recursos económicos de Béjar y su comarca. Es lamentable que una persona que aspira a ser alcalde de Béjar anteponga el interés político al bien común de todos los ciudadanos. Lea usted bien todo lo que se desarrolla durante y cada una de las temporadas: - Los remontes son sometidos a todas las revisiones anuales que la ley competente exige, siendo supervisadas y certificadas por técnicos externos a la estación realizándose por los técnicos de la Junta de Castilla y León encargados de la fiscalización y cumplimiento de las leyes en montaña de seguridad de remontes. - Que la instalación de producción de nieve también es sometida a las revisiones pertinentes tanto de bombas, compresores y máquinas de producción. Sólo uno de esos cañones está parado a la espera de ser sustituido por un cañón modelo 600 ECO SUPERSNOW para estudio de sus cualidades que nos entregarán en breve, a modo de prueba, para ver qué rendimiento tiene según las condiciones habituales de esta estación por eso, a lo mejor, se inventa usted de que quitamos piezas de un cañón a otro. - Máquinas y vehículos: Todas nuestras máquinas pisapistas y vehículos están siendo reparados por nuestro mecánico con un desembolso del Ayuntamiento de más de 90.000 euros y espero que esto que usted está leyendo no venga con la demagogia de comprar maquinaria nueva cuando para eso está el mecánico para la reparación y mantenimiento de todas nuestras máquinas y no le vamos a remitir más porque sería un sinfín de repuestos que usted no llegaría a asimilar. - Mantenimiento de pistas a las cuales se hace mantenimiento de girondas, postes, desbroce de pistas y limpieza de drenajes. - Cafetería: se le ha dotado de 6 cafeteras nuevas, revisión de toda la instalación de gas, calderas y cocina sin enumerar guardería, taquillas, tienda, atención al cliente, escuela y aseos públicos. - Alquiler: mantenimiento de todas las maquinarias, reponiendo motores, cintas,... Referente a la cafetería de la parte alta de la Estación que, desde sus inicios, jamás ha contado con servicio de baño y creemos que es usted lo suficientemente capaz de saber por qué no hay un baño. Resumiendo, le comentamos las inversiones hechas por el Ayuntamiento en estos cuatro años: compra de una máquina pisapistas, compra de una moto de nieve, alquiler de un camión unimog para la vialidad de la urbanización y parking, apertura de dos parques de nieve con su total cerramiento que han supuesto más de 40.000 euros, dotación de más de 100 pares de esquí y tablas de esquí para el alquiler de la propia estación, compra de 216 hectáreas, 450 plazas de parking, un mecánico para la reparación de todos los vehículos, revisión de remontes y telesillas dirigida por la Junta de Castilla y León más otras 250 plazas de parking en tierra y su gran promoción de la Estación por toda España y Portugal en ferias de turismo culminando con el fin de una etapa de la Vuelta Ciclista a España 2018. Terminando, esperamos que reflexione sobre sus palabras y pidiéndole, por favor, que apoye incondicionalmente la estación de esquí y el desarrollo económico de Béjar y comarca, con más de 70 puestos de trabajo cuya continuidad usted pone en peligro. Trabajadores de la Covatilla