‘Back to the Covers’ actuará el domingo junto a la Banda Municipal de Pinto

Lunes, 10 de diciembre de 2018

Back to the Covers durante su actuación el Martes Mayor

El grupo de versiones Back to the Covers se desplazará el próximo domingo 16 de diciembre hasta Pinto (Madrid) para ofrecer en su Teatro Municipal Francisco Rabal un concierto sinfónico junto a la Banda de la citada localidad madrileña, compuesta por unos 40 músicos.

La idea de unir ambas formaciones partió de una de las integrantes de Back to the Covers (y de En3Jazz), Nathalie García, quién fue en 2009 cantante de la Banda Municipal de Pinto. Nathalie García se lo propuso al director de la Banda, José Antonio Blasco Lambíes, quién vio la idea con agrado. Para poder llevar a cabo el concierto, otro de los miembros de Back to the Covers, Mario de la Cruz (quién es trompista de la Banda de Pinto desde hace 20 años), se ha encargado de realizar los arreglos musicales para la Banda, lo que ha sido todo un reto.

Además de los ya mencionados Nathalie García y Mario de la Cruz, el resto de integrantes de Back to the Covers -que ha cumplido 4 años versionando temas de rock de los años 60 hasta nuestros días- son Manuel Vicente Iglesias (Sabor Amargo), David Martin Miguel (Sabor Amargo), y Víctor Vázquez de la Iglesia (Farinato Sound). El concierto del próximo domingo en Pinto comenzará a las 18.00 horas.