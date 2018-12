Verdades futbolísticas en clave humorística.

El escritor Daniel Samper Pizano, escribió (El Tiempo, Colombia, 17. abril.2015) estas profundas reflexiones sobre el fútbol, en clave de humor, son verdades del fútbol preñadas de acierto. A veces, para nuestra felicidad, descubrimos a estos creadores que si no pasarían desapercibidos porque no son grandes entrenadores de fútbol. Y, sin embargo, qué fácil ven el fútbol:

· “En la historia de la humanidad no hay personas que no haya dado alguna vez una patada a una piedra, una fruta, un perro, un balón o una pelota. El fútbol es eso, pero más organizado. (El instinto de patear es tan acendrado como el de comer o reproducirse)”.

· “El fútbol dispone un balón de 71 centímetros de circunferencia, dos porterías de 7,32 metros de longitud y 90 minutos. Si todo funciona perfectamente, durante los 90 minutos el balón de 71 centímetros de circunferencia nunca entrará en ninguna de las dos porterías de 7,32 metros”.

· “El 0-0 es el estado habitual del fútbol. A veces es también el más frecuente. Si el gol existe, es gracias a la Ley de Murphy: algo falló. El público que ve los partidos lo hace atraído por un impulso necesariamente morboso: goza donde se produce ese detector de errores llamado gol”.

· “Si usted es portero, en caso de duda grite “¡Miaaaaa!”. Si usted es defensa, en caso de duda pida fuera de juego. Si usted es delantero, en caso de duda pida penalti. Si usted es mediocampista, en caso de duda déjese caer y pida falta. Si usted es periodista, en caso de duda critique la estrategia. Si usted es entrenador, en caso de duda muéstrese irritado. Si usted es directivo, en caso de duda destituya al entrenador. Si usted es espectador, en caso de duda insulte al árbitro. Si usted es árbitro, en caso de duda muéstrele la tarjeta al jugador visitante y regañe severamente al jugador local”.

· “El fútbol es esencialmente injusto, pues solo registra en el marcador los aciertos de los delanteros y los errores de los defensas”.

· “La informática llevará a contabilizar en el futuro una vasta red de variables: Goles fallados, goles salvados, desmarques conseguidos, penaltis camuflados, codazos recibidos, codazos impartidos. Será una radiografía completa de la injusticia”.

· “En toda casa, si se busca bien, hay siempre un balón o una pelota desinflada”.

· “La importancia del partido garantiza el alto precio de la entrada, pero el alto precio de la entrada no garantiza la calidad del partido”.

· “Cuanto más apuestes, más posibilidades hay de que pierdas”.

· “En el fútbol, lo más viejo es la pelota. La pelota es lo absoluto; todo lo demás, incluidos los jugadores, es frivolidad. La pelota es lo indiscutible. De lo demás se puede prescindir. Incluso del talento. De la pelota no. La pelota es lo inmutable. Todo lo demás en el fútbol es efímero…

· “No hay estrella mayor que la pelota. Todo lo demás son satélites”.

· “El fútbol es, ante todo, una ciencia. Pero una ciencia altamente inexacta. De ahí su encanto. Los once mejores jugadores del mundo, una vez reunidos, pueden formar el equipo más mediocre del mundo. Los once peores jugadores del mundo, una vez reunidos, formarán el peor equipo del mundo: el fútbol no es una ciencia tan inexacta”.

· “Cuando alguien intentó modificar la pelota y la hizo ovalada, nació un deporte totalmente distinto llamado rugby. Cuando alguien intentó hacer la pelota más pequeña, nació el golf”.

· “Lo llama el “axioma de Cantinflas”: Es más triste un niño sin pelota que una pelota sin niño. Principio Redondo de la Divinidad Dios, que es Todopoderoso, quiso que la Tierra fuera un balón: quizás nos estaba enviando un mensaje. Algunos, descifrándolo mal, han agarrado el mundo a patadas”.

· “El centro a la olla se llama así porque es un disparo errático que alguien envía al lugar donde ve salir humo. A veces termina en gol, para sorpresa, primero que todo, de su propio autor”.

· “El fútbol moderno es una guerra elástica en la cual, si pierdes la batalla, al año siguiente puedes contratar para tu ejército al mejor general del enemigo”.

· “Los minutos que agrega el cuarto árbitro siempre parecen muchos para el que va ganando, pocos para el que va perdiendo”.

· “Cada partido encierra por lo menos seis partidos: 1. El que vió el ganador; 2. El que vió el perdedor; 3. El que vio el árbitro; 4. El que vió el público; 5. El que vió la prensa; 6. El que realmente se jugó”.

· “La mayor prueba sobre la justicia de Dios es que no gana el equipo que más reza, sino el que mejor juega”.

· “Convertir a Dios en protector de un equipo es una manera impropia de culpar al cielo de las derrotas”.

Salamanca, 10. diciembre.2018.