Domingo Benito emprende acciones legales por las acusaciones vertidas contra él en torno al PGOU

Lunes, 10 de diciembre de 2018

El PP apunta que “si esto para aquí” ellos no van a llevar el asunto a los tribunales por los “dolores de cabeza” que se generan “incluso ganando”

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Domingo Benito, anunció en la mañana del lunes que ha emprendido acciones legales por las acusaciones vertidas contra él y su formación en una de las alegaciones presentadas a la modificación realizada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular el uso funerario, que hasta ahora no se contemplaba.

Como publicamos la semana pasada, el propietario del tanatorio-crematorio del Camino del Cementerio presentó una alegación asegurando que había pruebas de que responsables del PP e IU habían mantenido una reunión con los responsables de otra empresa funeraria días antes de que se votase en el Pleno del Ayuntamiento la modificación del PGOU, donde salió adelante con el apoyo del PP un voto particular de IU para impedir que haya crematorios en zonas residenciales.

Como ya apuntó en otra nota de prensa hace unos días, esas manifestaciones del escrito de alegaciones son, en palabras de Domingo Benito, “infundadas, temerarias y calumniosas”, además de considerar “algo gravísimo” la acusación de que hubo encubrimiento de intereses particulares a la hora de votar en el Pleno (según el empresario, había concejales con intereses personales en el asunto y por lo tanto no deberían haber votado).

Aunque en el escrito de alegaciones no hay referencias personales, Domingo Benito apunta que “como primer teniente de alcalde, portavoz del grupo municipal de IU: En Común, único integrante de dicho grupo en la Comisión de Urbanismo, Obras e Instalaciones, redactor y firmante del voto particular que defendí y justifiqué”, se siente “plenamente concernido” por la referencia de Fabián Martín en su escrito.

Ante ello, la semana pasada presentó en el juzgado un escrito solicitando -con carácter previo a la formulación de una querella por injurias y calumnias- un acto de conciliación con Fabián Martín Picado con el fin de que éste se avenga a reconocer los extremos señalados en el documento de alegaciones presentado en el Ayuntamiento.

En su nota de prensa, Domingo Benito recuerda que su posición política y la de su grupo de que no se construyan crematorios en zonas residenciales no han variado desde el año 2013, yendo todas sus acciones en ese sentido.

El PP no irá a los tribunales

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Marcos Iglesias, quién también había anunciado que iba a estudiar el emprendimiento de acciones legales por el escrito de alegaciones, expresó en la mañana del lunes que, “si esto para aquí” y el empresario “se retracta en lo que dice”, ni él ni su partido van emprender acciones judiciales por los “dolores de cabeza” que provoca “incluso ganando” cualquier litigio.

Aunque entienden que puede existir una intromisión en el honor, los populares ven el escrito de alegaciones como “un desahogo” del empresario “que no tiene sentido ni fundamento”. En este sentido, Marcos Iglesias desveló en la mañana del lunes que el apoyo al voto particular de IU no lo decidieron hasta la misma tarde del Pleno donde se votó, y que además el sentir ciudadano va en esa línea de prohibir que haya crematorios en zonas residenciales.

Marcos Iglesias también manifestó su sorpresa por el hecho de que, a diferencia de otros grupos, Ciudadanos, esté “en una nebulosa, callado” ante las alegaciones presentadas. Por otro lado, el PP cree que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento “tiene que decir algo” sobre si el tanatorio-crematorio está teniendo actividad pese a tener las licencias anuladas desde enero.