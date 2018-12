‘Lo que somos y lo que hacemos’, la exposición que muestra el trabajo de 14 ONGDs en América, India y África  

Lunes, 10 de diciembre de 2018

Con la cofinanciación del Ayuntamiento, el objetivo es visibilizar y dar a conocer a la sociedad salmantina el trabajo que realizan

Visibilizar y dar a conocer a la sociedad salmantina el trabajo realizado los dos últimos años en países en vías de desarrollo por 14 ONGDs, confinaciadas por el Ayuntamiento con 72.000 eur0s, es el objetivo de la muestra fotográfica ‘Lo que somos y lo que hacemos’ que puede verse hasta el 21 de diciembre en el pasillo de la planta baja de la sede central de la Universidad Pontificia.

Inaugurada por la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Cristina Klimowitz y el vicerrector de Relaciones Institucionales y Comunidad Universitaria, Jacinto Núñez, la exposición recoge el antes y el después de los trabajos realizados en ámbitos como la educación, los derechos humanos, la sanidad, la mujer rural, el acceso al agua o la puesta en marcha de pequeñas cooperativas. Las imágenes muestran “ilusión y generosidad”, explicó el vicerrector, que ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración para acercar el trabajo que realizan las ONG “antes de la Navidad, una forma de empezar estas fiestas, de la pobreza a la riqueza de la generosidad”.

Por su parte, la concejala ha expresado su agradecimiento por haber trasladado al ámbito universitario esta exposición. “La labor humana muestra que una situación no deseable para la comunidad puede transformarse y la labor de las ONGs mejoran la realidad y el bienestar de estas pequeñas comunidades”. Klimowitz destacó que, para el Ayuntamiento, la acción social que desarrolla con ejemplos como este “es una parte fundamental, porque no conseguiremos una justicia social si no miramos también a estos países en desarrollo”.

Las 14 ONGDs participantes en la muestra:

Amycos ONG para la Cooperación Solidaria, Asamblea cooperación por la Paz, Asociación Hijos del Maíz, Asociación YMCA Salamanca, Cruz Roja Española Salamanca, Federación Castilla y León Acoge, Fundación Cauce, Fundación Dr. Manuel Madrazo, Fundación Madreselva Fundación Taller de Solidaridad, Fundación Vicente Ferrer, Manos Unidas, ONGD SED y Unicef son las entidades que han realizado los proyectos de cooperación en América, África o la India.

Fotos: Alberto Martín