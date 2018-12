Emiliano Jiménez impartirá una conferencia unamuniana en la Sala de la Palabra

Domingo, 9 de diciembre de 2018

La Asociación de Amigos de Unamuno celebrará el próximo jueves 13 de diciembre, a las 20.00 horas, la conferencia ‘Geología y Paleontología en tiempos de Unamuno’. La jornada estará impartida por el profesor Emiliano Jiménez Fuentes, conocido geólogo y paleontólogo, fundador de la Sala de Las Tortugas de la Universidad de Salamanca. Tendrá lugar en la Sala y estará regulada por Vicente Justo Hermida, administrador del Centro de Estudios Brasileños de la USAL.

A comienzos del siglo XX la geología y la paleontología estaban dando sus primeros pasos en Salamanca, partiendo siempre de investigadores foráneos. No fueron disciplinas que llamasen la atención de los salmantinos. Es de suponer que hubiese coleccionistas de fósiles, pero no supusieron ningún avance para la Ciencia, al no haber ningún museo que acogiese su afición.

La idea de eternidad que sugieren los fósiles no podía dejar de ser captada por Miguel de Unamuno, pero muy levemente y siempre desde un punto de vista lírico. El profesor Emiliano Jiménez trata el tema como si fuese una lección a sus alumnos, pero dada en 1936, exponiendo los conocimientos habidos hasta esa fecha, sazonados con curiosas anécdotas.