La librería ‘La Nave’ celebra un encuentro literario en apoyo a Luis Felipe Comendador 

Librería anticuaria y Joyería de autor ‘La Nave’ ha sido el lugar elegido para celebrar, el próximo 15 de diciembre, a las 21.00 horas un encuentro literario en apoyo a la imprenta de Luis Felipe Comendador, en el que participarán los literatos, además de el propio Luis Felipe, Pedro Ojeda, Montserrat Villar, María Ángeles Pérez López, Raul Vacas, Fernando Saldaña y Josetxu Morán.

‘Salvar la imprenta’ es una campaña creada para acudir en ayuda de Luis Felipe Comendador. Según explicaban organizadores de la jornada es “una de las personas más solidarias, entregadas y generosas que tenemos la suerte de conocer y que ahora se ve inmerso en un problema que él solo no puede solucionar”.

Con este evento no se trata de salvar su negocio “ése es su trabajo”, sino de solucionar una situación “absolutamente injusta por muy legal que sea”, ya que quieren arrebatarle el local donde desarrolla su negocio por menos del 10% de su valor, “dando así alas a los fondos buitre” añadieron.

La jornada, además de servir como medio de denuncia, servirá para escuchar poesía, sortear una serie de obras realizadas por él, y disfrutar de un vino y unos pinchos aportados entre todos.



Con el total del dinero aportado “quizá pueda liquidarse la deuda o, si no se llegara a tanto, quizá dé la posibilidad de renegociar el resto con la Administración para que la imprenta pueda hacerle frente. Se trata de hacer entre todos una especie de micromecenazgo”.



Esta campaña surgió tras la lectura del texto publicado en las redes sociales por el propio Luis Felipe hace unos meses en el que explicaba lo ocurrido:



"Sé desde hace muchos años que ser el protagonista de tu vida es lo importante, que el triunfo y el fracaso son anécdotas en esta extraña historia de la culpa. Ayer se concretó en un documento de la agencia tributaria mi fracaso personal como pequeño empresario y no sé por dónde discurrirán las cosas en los próximos meses. Unos grandes impagos (para mí muy grandes, que quizás para otros sean pequeños) de clientes que fueron importantes en su día (Ploder, Horpresa, Gecobesa…) abrieron una brecha irreparable con la administración, que dejó pasar años sumando intereses, recargos, multas, durísimos embargos de crédito y otras gabelas, hasta el punto de multiplicar por tres o cuatro una deuda que en realidad no era mía, sino de quienes me dejaron al pairo con cierres, huidas y concursos de acreedores. Hoy me comunican que mi imprenta sale a subasta por la insultante cifra de 35.054,07 euros, mientras se le otorga un valor real de 308.681,00 €, y lo hará el día 28 de noviembre de 2018 previa publicación en no sé qué boletín. Yo no puedo hacer nada para solventarlo, pues no dispongo de esa cantidad ni del crédito necesario para cubrirla, por lo que me dejaré hacer hasta donde ellos quieran o hasta donde mi cuerpo y mi cabeza aguanten. Sé que soy mal gestor y esto que os relato lo avala, pero soy mal gestor por el incumplimiento de otros, por el amparo que la ley les dio y les da a quienes me dejaron con esta deuda. Quiero explicaros, por poner solo un ejemplo, que Ploder fue una empresa que subcontrató la administración para la construcción de los tramos de autovía Salamanca-Béjar, una empresa que no me pagó ni un euro de los múltiples trabajos que realicé para ella antes de su cierre fantástico justo el día después de entregar las obras al Estado, una deuda de la que la administración nunca quiso saber nada, y así seguiría con el resto, pero no tengo ya ganas de explicar cosas que no me van a solucionar el día de mañana. Que esto llegue a término por parte de la agencia tributaria va a dejarme en la calle y muy tocado para poder continuar con mi proyecto de vida, aunque soy un empecinado y voy a pelear por mí.

Os lo cuento para que suméis este dato en mi beneficio si es que alguno de estos días os fallo, pues, aunque no quiera, este asunto me dispersa.

Gracias siempre por estar ahí.

Un fuerte abrazo.

L.F. Comendador"