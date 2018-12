Unionistas vs Deportivo Fabril, en directo

Sábado, 8 de diciembre de 2018

El conjunto entrenado por Roberto Aguirre quiere seguir prolongando su gran dinámica positiva de resultados ante un equipo gallego que llega en puestos de descenso

Min 85: Roberto Aguirre agota sus cambios. Entra Juanmi por Javi Navas.

Min 78: agota sus cambios el Deportivo Fabril. Entra Raúl González por One.

Min 77: sustitución también en el Fabril. Sale Uxío por Iago Novo.

Min 76: segundo cambio en Unionistas. Entra Diego Hernández por Isaac Manjón.

Min 69: remate flojo de Manjón directamente a las manos de Pedro López.

Min 66: saque de esquina para Unionistas forzado por Javi Navas despejado sin peligro por los gallegos.

Min 64: Roberto Aguirre realiza también su primer cambio: entra Guille Andrés por Jorge Hernández.

Min 64: primer cambio en el Deportivo Fabril. Entra Pedro por May.

Min 59: numerosas imprecisiones por parte de los dos equipos en estos instantes. No fluye el juego a la hora de construir la jugada de peligro.

Min 55: salen a calentar Iván Robles, Juanmi y Diego Hernández por parte de Unionistas.

Min 53: ¡y otro paradón de Pedro López para los gallegos! El disparo de De la Nava iba a la escuadra.

Min 50: jugadón de Montiel en el que se tira un caño a De la Nava pero no consigue generar peligro.

Min 47: falta sobre Piojo. Buscará generar peligro Unionistas a balón parado. La acción estaba invalidada por fuera de juego.

Min 45: se reanuda el partido. Empieza la segunda parte del Unionistas – Deportivo Fabril.

Min 45+1: finaliza la primera parte del Unionistas – Deportivo Fabril con empate a cero (0-0).

Min 45: se jugará un minuto más de añadido en esta primera mitad.

Min 42: tarjeta amarilla para Albisua (Unionistas) por cortar una contra del Deportivo Fabril.

Min 40: el partido entra en sus últimos cinco primeros minutos de la primera parte y continúa el empate a cero (0-0).

Min 35: ¡paradón de Pedro López a cabezazo de De la Nava! Salvó el portero del Fabril el primero del partido.

Min 34: ¡otra ocasión del Fabril que se marcha por poco! Bajó el balón May, recorrió metros y disparó desde fuera del área cerca del palo.

Min 28: lo intenta Unionistas ahora a la contra. El Deportivo Fabril está controlando el balón y metiendo su propio campo a los salmantinos.

Min 23: a punto de marcar del Fabril tras un excelente disparo de Gandoy que se marcha rozando el palo.

Min 20: el colegiado muestra la primera tarjeta amarilla del partido a One (Deportivo Fabril) por cometer una falta sobre De la Nava.

Min 18: no acertó a rematar entre los tres palos Manjón tras una gran jugada de Jorge Hernández.

Min 17: centro muy fuerte de Javi Navas desde dentro del área que se marcha directamente fuera.

Min 12: ¡la que ha fallado May para el Fabril! En segunda jugada tras el córner, un disparo desde fuera del área le cayó al delantero del Depor que remató fuera.

Min 11: buscó salir a la contra el Fabril y forzó un saque de esquina sobre la meta de Carlos Molina.

Min 9: córner a favor de Unionistas que despeja la zaga deportivista. El balón se queda en posesión de los visitantes.

Min 8: centro de Góngora envenenado que atrapa Pedro López.

Min 6: poderoso salto de Admonio para despejar la pelota que levanta gritos de admiración entre los aficionados.

Min 4: remató sin fuerzas Javi Navas un balón dentro del área del Fabril directamente fuera. Sacará de puerta el equipo gallego.

Min 0: comienza el partido entre Unionistas y el Deportivo Fabril en las Pistas del Helmántico.

Se guarda un minuto de silencio en memoria de Pepita Mena, ex concejala del Ayuntamiento de Salamanca.

Once inicial del Deportivo Fabril: Pedro López, Blas, Lucas, Quique, One, Gaizka, Víctor García, Gandoy, Uxío, Montiel y May. En el banquillo: Eimil, Cobo, Raúl González, Sebastien, Iago Novo, Juante y Pedro.

Once inicial de Unionistas: Molina, Góngora, Admonio, Ayoze, Piojo, Albisua, Joge Hernández, Ribelles, Javi Navas, De la Nava e Isaac Manjón. En el banquillo: Quintana, Lluis, Peli, Juanmi, Guille, Diego Hernández e Iván Robles.