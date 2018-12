El Salamanca UDS, ante su primer ‘match-point’

Sábado, 8 de diciembre de 2018

El Salamanca UDS se enfrenta a su primer match-point para salir de la zona de descenso antes de que concluya el año. Para ello, el cuadro blanquinegro tendrá que hacerse fuerte en el Mariano González (domingo, 16:30 horas) y superar a un Navalcarnero que marca la salvación con 16 puntos.

El equipo dirigido por Antonio Calderón llega al duelo en Madrid ante un rival directo con un ‘subidón’ de moral tras cuajar el mejor partido de la temporada al vencer a la Cultural Leonesa en el Helmántico por 2-0. El crecimiento y la mejora del Salamanca UDS son una realidad, pero los charros no deben confiarse en un encuentro en el que el campo jugará un papel muy importante: el césped del Mariano González es de hierba artificial y las dimensiones son muy reducidas, por lo que los futbolistas de la plantilla salmantina tendrán que estar muy atentos a las segundas jugadas y tener una rápida adaptación a las condiciones del terreno de juego.

Sin embargo, el verde no será el único hándicap para el Salamanca UDS, puesto que Antonio Calderón no podrá estar sentado en el banquillo tras sufrir una sanción de tres partidos por su expulsión en la jornada anterior y su puesto lo ocupará Manuel Robles, su segundo entrenador. Pese a ello, el técnico gaditano intentará frenar el potencial ofensivo de un rival que cuenta con grandes jugadores en la zona ofensiva como Joaquín Cerdá y Sergio Bermejo, una de las duplas más goleadoras del Grupo 1 de Segunda División B, Cifo, Esnáider o el centrocampista Joya.

El Salamanca UDS tiene que dar el do de pecho y lograr un triunfo que le permita salir del pozo en el que lleva sumido durante demasiadas semanas. Por su parte, Calderón no podrá contar con el sancionado Iván Calero ni los lesionados Pablo González, Antonis, José García y Martín Galván, y no quiso dar pistas sobre su alineación, aunque todo parece indicar que repetirá con cinco defensas y realizará muy pocos cambios con respecto al choque frente a la Cultural.

Llegan las semanas decisivas y el Salamanca UDS no puede fallar. Primer punto de partido.