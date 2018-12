Los niños de la villa disfrutan con el programa ‘Sensibilízate’

Viernes, 7 de diciembre de 2018

La Biblioteca Municipal David Hernández acogió una obra teatral de corte didáctico enteramente producida por personal municipal

‘Toc-toc, Piluso y el Monstruo Rosa eran esta tarde los ‘amigos de allí que venían a quedarse aquí’. Los nuevos personajes que los niños conocían de mano de Yoana Izquierdo y María Gutiérrez, encargadas de la Biblioteca Publica Municipal David Hernández y del ludotecario, Francisco Javier Julián Juy que de nuevo se transformaban en Marisa Brisa, Rita Ratita y Carolo Despistes.

Con una maestría digna de mención los tres se metían en la piel de los curiosos personajes para, de forma lúdica y entretenida, enseñar a los muchos niños que llenaban la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Publica Municipal ‘David Hernández’ que “las diferencias enriquecen” y que “la gente diferente hace la vida más divertida”. Con argumentos tan claros y como directos Marisa Brisa, Rita Ratita y Carolo Despistes fueron presentando a sus nuevos amigos que venían a enseñar a los pequeños espectadores la normalización de la discapacidad.

Y es que la actividad se enmarcaba dentro de la programación de las II Jornadas Culturales sobre la Inclusión ‘Sensibilizate’ que con motivo de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad arrancaban el pasado lunes, 3 de diciembre. Rita Ratita trabajó con su amigo el Monstruo Rosa, mientras que Carolo Despistes presentó a su amiga ‘Toc-toc’, una muñequita invidente que con juegos enseñó a los pequeños que no siempre las cosas son lo que parecen y que lo importante “no es ver con los ojos sino con el corazón”. Para finalizar Marisa Brisa trajo hasta Guijuelo a ‘Peluso’ un divertido personaje con una oreja más grande que la otra, una pierna más larga que la otra o un brazo más corto que el otro. “Pero piensa, correo, come, juega… como yo”, les explicó a los niños. Después, y para poner la guinda, Marisa Brisa, Rita Ratita y Carolo Despistes se despidieron no sin advertir que pronto volverán “de allí… para quedarse aquí”.