´Asnar´en su salsa pepera

El ´asnarismo´ ha vuelto. Retorna ´Asnar´ con su ´asnarismo´; sí, sí, ´asnarismo´..., con sus berridos xenófobos y patrioteros de hojalata. Y lo hace con gran ímpetu, como si estuviera realizando un espectáculo mediático, como un master cheff de la política y del constitucionalismo a su ´asnariana´ manera. Y ha reparecido con el vuelco a la gobernabilidad de la derecha y ultraderecha en Andalucía tras las recientes elecciones autonómicas.

Hace pocos días, en Málaga, desde su púlpito del Foro de Ideas de FAES, el expresidente Josemari ´Asnar´ pontificó que al PSOE “no se le puede considerar un partido constitucionalista, ya que apoya a los separatistas y a los radicales antisistema”. “El acobardamiento de los socialistas ante el ´procés´ catalán se acerca a la traición”, dijo el gran patrono de FAES. También afirmó que “si ante la crisis nacional el centroderecha tiene tres sillas (PP, Cs y Vox), hay dos soluciones: o darse sillazos o reorganizarse”.

A ´Asnar´, como a Valls, le gusta mucho Ciudadanos, y hace guiños cariñosos con el líder de Vox. Pero no creo que sea buena idea resucitar la CEDA. Quiere ´Asnar´ refundar el PP, una derecha que no se disfrace ni disimule y ataque a la yugular de la oposición separatista y sociocomunista. Para ´Asnar´, “el PP de Casado, Ciudadanos y Vox son los responsables en el futuro del mantenimiento de la España constitucional”.

´Asnar´ apoyó el alocado insulto de P. Casado a Pésanchez en el Congreso, llamándole “golpista por pactar con los separatistas catalanes”. Se le calentó la boca al joven impetuoso líder pepero, pero no pidió perdón ni mucho menos.

La sentencia de la primera época del caso Gürtel ha considerado “probada” por primera vez, la existencia de una contabilidad b en el Partido Popular. Sí existían las cloacas gubernamentales, y también la financiación ilegal, en torno a la caja B del PP. Fue en la época “asnariana” cuando empezó toda la mierda corrupta del PP. Tuvieron un maravilloso maestro en hipocresía, cinismo, marrullería, latrocinio, prevaricación y corruptelas. Es patética la foto del Consejo de Ministros del Gobierno de ´Asnar´ (julio 2002) en que casi todos están en el candelero judicial, imputados, en la cárcel o cobraron sobresueldos. Pero, el "gran mentor de los populares" se conoce todos los vericuetos de escape y aún sigue ahí soltando sus paridas y estupideces políticas buitreras sin sonrojarse siquiera.

Pero algún día –y nosotros lo veremos–, este genocida del pueblo iraquí será juzgado por el Tribunal de la Haya por crímenes de guerra. El fue el paladín de la Guerra de Iraq con más de 100.000 muertos civiles; el fue el responsable máximo del YAK42, y el causante por la que Al Qaeda se vengó de España en 2004, aunque él y su camarilla policial echaron las culpas al terrorismo etarra.

Rivera denunció que Pésanchez "prefiere gobernar con los separatistas", con Bildu o Torra, dijo. Y añadió: "El señor Sánchez no tiene límites. Es capaz de pactar con los que escupen a España, con los enemigos de la patria". Y, claro, mientras ellos, Cs, sí pueden pactar con la ultraderecha populista de Vox.

"Este país tiene que perder los complejos", dijo Rivera en una frase que suscribiría José María Aznar sin problemas, es decir, sin complejos. PP, Vox y Cs comparten ideas y principios; abogan por un españolismo-nacionalista supremacista. Lo dicho por el ´senséi del pádel´, que vuelve la CEDA. Lo que pasa es que Pablo Casado la quiere liderar y ahí choca con Rivera y Abascal, líder de Vox. Y el ´asnarismo´ y el ´suarismo´ legitiman el discurso de odio, xenófobo, de Vox, ejerciendo como maestros de ceremonia –o sumos sacerdotes– de esta tridente alianza conservadora neoliberal.

Un relato que alimenta ´Asnar´ sobre la maldita inmigración, la España rota, el “comunismo bolivariano”, la extrema izquierda social-comunista del PSOE-Unidos Podemos, amigos del chavismo. O sea, el patrioterismo del chupito con que nos hartó peligrosamente el PP y Cs, alentados por la derechona mediática, con intereses económicos muy oscuros en Venezuela, distintos, opuestos, a la mayoría de los venezolanos.

Y ahí está ´Asnar´, en su salsa pepera, tan campante, refrendando un partido, Vox, que va en contra de la UE, que se opone al Estado de las Autonomías; que defiende el neocapitalismo puro y duro, ya trasnochado. Además Vox, fomenta el rencor y la intransigencia hacia los inmigrantes; pretende derogar leyes de derechos humanos, de género, de memoria histórica, y aborrece varios artículos democráticos de nuestra Constitución.