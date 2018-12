Las compras navideñas supondrán un gasto medio de 480 euros para los salmantinos

Viernes, 7 de diciembre de 2018

Según el sondeo de la Unión de Consumidores de Castilla y León, la previsión de gasto medio por cada castellano y leones para esta Navidad se sitúa en los 539€ (479 euros en Salamanca) lo que supone en la práctica un estancamiento del gasto. Como principales conclusiones se detecta un incremento en la compra on-line y un adelanto en parte del gasto al mes de noviembre influido por otras fechas que se están imponiendo como ofertas en la compra.

La previsión de gasto de los castellanos y leoneses prácticamente no varía de la del año anterior apuntando un ligero descenso del 0,37%. En el sondeo se ha preguntado por la intención del gasto de cara a las próximas Navidades en las nueve capitales de nuestra Comunidad. Tenemos que tener en cuenta que se trata de datos sobre la previsión del gasto y no del gasto real; ya que por lo general al terminar las fiestas el desembolso puede ser apreciablemente mayor pues, sin duda, las “emociones” también juegan su papel.

La compra on-line sigue incrementándose de manera importante así si en 2016 alrededor del 19% de los encuestados mostraban su disposición a utilizar esta modalidad de compra en 2017lo eran el 25% y ahora está sobre el 30%. Si bien las ventajas que encuentran en ella están en la facilidad de compra y la disponibilidad de productos junto al precio, algunos precisan que su uso estriba en localizar productos y comparar precios para luego adquirirlos presencialmente en el comercio.

Por otro lado podemos decir que se ha consolidado el trasladar una parte de estas compras que se acerca al 30%, al mes de noviembre influidos por las ofertas que aparecen en días señalados como el “Black Friday” o “Cyber Monday”. De los datos obtenidos describen algún incremento el ocio y diversión (0,13%) y los regalos (1,23%) junto con otros (+1,27%) el resto se apuntan muy leves descensos.

En conjunto el gasto medio de 539,55€ supone un pequeño descenso del -0,37% lo que significa prácticamente 2 € menos que en 2017, poniendo de manifiesto un nivel de gasto muy similar al de la Navidad anterior lo que nos indica que el gasto no acaba de despegar.

La mayor partida en porcentaje respecto al gasto total, corresponde a los productos de alimentación para las cenas y comidas navideñas en el hogar, con una previsión del gasto es de 179,67 € por persona. Le sigue el gasto en loterías con 102,78€; continua juguetes con una media de 88,00€, ocupando “ocio y diversión” (cenas fuera de casa, salidas nocturnas,…) el cuarto lugar 86,44€, en cuanto a “regalos” manteniendo una tendencia al alza en el gasto (1,23%) recoge un importe de 54,33€.

En el sondeo se incluyen también otros gastos adicionales durante la Navidad, como por ejemplo el consumo de telefonía, calefacción y desplazamientos. A este concepto se asigna una partida de 28,33€, aunque en valor absoluto supone un 5,25% sobre el total, si bien este año tiende a incrementarse.

CONCEPTOS Y GASTOS POR PROVINCIAS PREVISTOS PARA LAS NAVIDADES DE 2018 PROVINCIAS COMIDAS EN OCIO Y REGALOS JUGUETES LOTERIAS OTROS TOTAL EL HOGAR DIVERSIÓN SALAMANCA 177 79 51 82 60 30 479 Media CASTILLA Y LEÓN 179,67 86,44 54,33 88,00 102,78 28,33 539,55 % Variación / 2017-2018 -0,07 +0,13 +1,23 -0,97 -0,54 +1,57 -0,37

La Unión de Consumidores de Castilla y León recuerda la importancia de ejercer un consumo responsable, para ello, aunque sea reiterativo, ofrece algunos consejos:

No dejar las compras para el último momento, haciendo una previsión de los gastos y una lista cerrada de las necesidades de compra. Si se hacen a tiempo se pueden comparar precios y calidades sin prisas.

Conservar siempre la factura o el ticket de compra, son documentos necesarios para una posible reclamación.

En cuanto a los alimentos debemos evitar tirar los productos que cocinemos. En estas fiestas es muy habitual que sobre cantidad de comida y en ese sentido, desde la Unión de Consumidores recomendamos preparar los alimentos que tengamos pensado consumir y no más. No se trata de no consumir sino de hacerlo de una forma responsable.

En el mercado hay multitud de regalos que fomentan un comportamiento positivo de cara al Medio Ambiente. En este sentido, no solo debemos optar por los que se realizan de una forma respetuosa con el Medio Ambiente (poco embalaje, sin utilización de pilas, fácilmente reciclables, etc.) sino que también hay juguetes con valores educativos importantes hacia nuestro entorno natural y de respeto al mundo animal. Esos precisamente son por los que tenemos que optar como forma de educación responsable y sostenible hacia los niños/as.

Elegir los juguetes de acuerdo a la edad de los niños a quienes van destinados. Aunque normalmente el precio y lo que desee este año el niño es lo que marca la elección del juguete, nunca se debe olvidar que, ante todo, deben ser seguros; y para ello deben llevar la marca CE. Por lo tanto se deben rechazar los juguetes que no lleven esta marca y denunciarlo ante los organismos de consumo en el caso de apreciar alguna irregularidad.

Si se asiste a cotillones, comprobar que poseen la autorización correspondiente, e informarse de qué ofrecen por el precio de la entrada. Si se observan anomalías, pedir la hoja de reclamaciones.

Si se adquieren electrodomésticos, telefonía, informática, etc., no olvidar la garantía.

En las compras on-line comprobar la seguridad de las páginas donde compramos así como las garantías de devolución que nos ofrecen.

En cuanto al uso de la energía tampoco la debemos despilfarrar. Así es conveniente un uso adecuado de la calefacción y las luces.

Respecto a la venta ambulante legal, también recomendamos no realizar grandes desembolsos ya que en tiendas de vida efímera (que sólo funcionan en Navidad por ejemplo) las reclamaciones o las devoluciones son más dificultosas.