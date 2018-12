Calderón: “Veo al equipo capaz de competir, incluso en la situación en la que estamos”

Viernes, 7 de diciembre de 2018

El entrenador del Salamanca UDS mostró su absoluta “indignación” por la sanción de tres partidos y confirmó las bajas de Galván, Calero, José García, Antonis y Pablo González para el importante duelo ante el Navalcarnero

Sanción de tres partidos: “La he recibido con muchísima indignación. Yo no hago nada. Me reitero en que no es para expulsarme. Yo cometo el error de irme hacia atrás y quedarme en la grada y, cuando ya me dice que me vaya, me voy. Son tres partidos y no podemos hacer nada. Estás expuesto a lo que ponga en el acta. A partir de ahora, cada vez que un árbitro se acerque al área técnica que lo grabe alguien en el banquillo con el móvil por si tenemos que presentar un recurso”.

El Navalcarnero: “Es un rival que ha empezado mal la campaña, pero que en los últimos partidos está fuerte y compite muy bien. El campo es de césped artificial, con pocos espacios y mucha atención en las segundas jugadas y balones parados”.

Bajas: “Tenemos las bajas de Martín Galván, Antonis, José García, Calero y Pablo González, que el último partido estuvo en el banquillo, pero ya tenía molestias y preferimos no arriesgar. Alcolea tiene problemas en la rodilla y está entrenando a bajo rendimiento. Tenemos que valorar su estado”.

Esquema. “Nosotros siempre queremos ser fieles a nuestro estilo de ser un equipo que quiere el balón y propone, pero la realidad nos hace ser mucho más prácticos”.

Salir del descenso. “A día de hoy, veo al equipo capaz de competir, incluso en la situación en la que estamos. Y es obvio, va a ayudar mucho que seamos capaces de acabar el año con una racha de resultados positivos”.

Jehu Chiapas. “Yo sé que el futbolista tiene contrato y está haciendo una pretemporada en México para llegar aquí en buen estado, y yo tendré que valorar si su estado nos puede ayudar”.