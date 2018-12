Roberto Aguirre: “Tenemos que seguir sumando puntos para mantener la categoría”

Viernes, 7 de diciembre de 2018

El entrenador de Unionistas analizó el duelo ante el Deportivo Fabril en el que buscarán seguir prolongando su buena dinámica positiva, a pesar de las bajas de Adrián Llano y Gallego

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, pasó este mediodía por rueda de prensa en el día previo al partido que disputará su equipo ante el Deportivo Fabril. Los charros buscarán en este encuentro seguir prolongando su buena dinámica positiva ante su público en las Pistas del Helmántico.

Semana de trabajo: las semanas son muy buenas siempre que estás en dinámica positiva. Desde el inicio siempre he insistido en saber manejar las semanas ganando o perdiendo.

Pies en el suelo: estamos en buena línea y la forma de mantenerla no es con el mismo nivel, sino mejorarlo. No hay otro objetivo más que mañana. Nuestro objetivo es sumar puntos para mantener al equipo en la categoría y no podemos pensar más allá del partido de mañana.

Clasificación: apenas miro la tabla clasificatoria. No me dice nada. Solo miro lo que hace el equipo y sí tuviera que mirarlo vería que tenemos 21 puntos y no son suficientes. Tenemos que seguir sumando para mantener la categoría. La forma es seguir el mismo camino y exigirnos más. El nivel de los equipos es muy alto y al final exigen mucho a nivel de constancia. Este nivel te permite estar a la altura de cualquier equipo.

Fabril: tienen mucha calidad y grandes jugadores. Vienen de ganar al Castilla. La clasificación no me dice nada de este equipo ni de ninguno. Todos los filiales suelen tener grandes jugadores. Será un partido complicado en el que intentaremos dar lo mejor.

Bajas: se mantiene la de Gallego y Adrián Llano no llega tampoco. Ha habido jugadores con molestias que llegan con secuelas del último partido. Hay jugadores que no puedo nombrar con ciertas molestias que revisaremos de hoy para mañana.