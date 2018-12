El escritor argentino Adrián Vila presentará ‘El canon oculto’ en Salamanca

Viernes, 7 de diciembre de 2018

La Sala de la Palabra del Teatro Liceo acogerá la presentación de ‘El canon oculto’, una obra del escritor y profesor argentino Adrián Vila. Será el próximo 17 de diciembre, a las 19.00 horas, y la entrada es libre hasta completar el aforo. El autor estará acompañado por el catedrático de la Universidad de Salamanca, José Antonio Cordón, y por el editor José A. Sánchez Paso.

Sinopsis de ‘El canon oculto’

¿Quién es el autor iberoamericano más leído en estos últimos años? No el más famoso ni el más popular, no el que más ejemplares vende, sino el que las estadísticas demuestran que es el más solicitado en las bibliotecas públicas más importantes de todo el mundo y las plataformas digitales. La respuesta intuitiva es decir que García Márquez, pero no, no es él. Ni tampoco Vargas Llosa. Ni esos otros en los que el lector está pensando: Borges, Cortázar, Fuentes, Roa Bastos, Onetti, Neruda, Bolaño…

Entre todos estos nombres, y otros muchos que están asociados a la literatura iberoamericana de los últimos cincuenta años, desde la aparición de Cien años de soledad, el profesor y escritor argentino Adrián Vila ha buscado el lado oculto de las falsas apariencias de los cánones literarios tradicionales, como los de Harold Bloom y otros R13;fundamentados en la estética, el gusto y la convenienciaR13; y ha establecido una metodología a partir del rastreo de 20.000 títulos de obras y 3.000 autores en grandes bibliotecas mundiales (de la Public Library de Nueva York a la Nacional de Madrid, pasando por São Paulo, Berlín o Europeana) y plataformas de venta en la red (de Amazon a la Casa del Libro, pasando por Scribd o iTunes).

Con los datos obtenidos, aparece una visión nueva y distinta de qué autores y qué libros son los que prefieren los lectores en español en las compras que hacen y los préstamos que piden en las bibliotecas.