Fernández Mañueco: “Lo he dado todo por mi ciudad, por defender los intereses de los salmantinos”

Miércoles, 5 de diciembre de 2018

El primer teniente de alcalde, Carlos García Carbayo, asumirá la Alcaldía en funciones hasta las elecciones municipales del 26 de mayo

Alfonso Fernández Mañueco, tras anunciar esta mañana en el pleno su marcha de la Alcaldía de Salamanca, ha comparecido por la tarde acompañado del presidente provincial de partido, Javier Iglesias, compañeros de equipo de Gobierno, su mujer y una de sus hijas. “Lo he dado todo por mi ciudad, me he quedado sin aliento por defender los intereses de los salmantinos, porque lo más importante de una ciudad son sus gentes”, ha manifestado el que será alcalde de la ciudad hasta el 12 de diciembre, ya que el 11 tendrá una reunión en Madrid con el ministro de Cultura para tratar los papeles del Archivo de Salamanca.

El alcalde reconoció que dejar la Alcaldía y su acta como concejal, “ha sido una decisión muy reflexionada, debatida, difícil y meditada”, manifestando que su objetivo ahora es centrarse en las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo como candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León.

Tras considerar un honor ser alcalde durante las dos últimas legislaturas, recordó que asumió esta responsabilidad con muchas ganas, ilusión y proyectos que en unos casos se han cumplido, otros en marcha y otros iniciándose, pero “Salamanca es hoy una ciudad mejor que hace ocho años”.

“He cumplido con mi responsabilidad, me voy con la satisfacción del deber cumplido”, afirmó el alcalde rodeado de todo su equipo en un salón de recepciones llenos, afirmando que a partir de ahora hará lo mismo con Castilla y León, “quiero estar a la altura de esa responsabilidad”. Fernández Mañueco agradeció a su familia el apoyo y respaldo, a sus amigos, a los compañeros del PP, a todos los concejales, miembros de la Corporación, trabajadores municipales y de las empresas concesionarias.

El primer teniente de alcalde, Carlos García Carbayo, será el alcalde en funciones hasta las elecciones municipales del 26 de mayo, anunció. Sin pronunciarse sobre el que será el candidato popular a la Alcaldía de Salamanca, Fernández Mañueco sí aseguró que se encontraba en el salón de recepciones, aunque indicó que la decisión la tomarán los concejales del Ayuntamiento. “El PP presentará un candidato a la altura de la ciudad que tenemos”, aseguró. Tras su marcha como concejal, será el siguiente en la lista, Emilio Arroita su sustituto dentro del equipo de Gobierno.

“Inauguraré como presidente de la Junta, con los Reyes, el nuevo Hospital de Salamanca”

Fernández Mañueco también realizó un balance de su gestión en estos casi ocho años, que consideró “positivo”, destacando la buena gestión económica con una reducción de la deuda de 40 millones, además de recordar la rebaja del IBI que se aplicará el próximo año.

En cuanto a la generación de oportunidades de empleo, consideró fundamental dinamizar la economía impulsando programas que han permitido que, desde 2015, en Salamanca haya 3.2oo parados menos, 7.000 afiliados más a la Seguridad Social y 1.000 jóvenes menos en el paro.

Dentro del compromiso con las políticas sociales, el alcalde hizo referencia a la red de protección social a las personas más necesitadas de la mano de las organizaciones sociales. Asimismo, Fernández Mañueco apuntó a los 4.000 mayores beneficiados de teleasistencia, ayuda y comida a domicilio y 4.600 beneficiadas de las ayudas para material escolar. También se refirió a la calidad de los servicios públicos municipales, como la renovación de la red de agua y alcantarillado, la nueva flota de autobuses o AVISA Salamanca.

El quinto eje del balance realizado por el alcalde se refirió a la mejora de la ciudad, “en una apuesta clara por mantener las señas de identidad”. Mañueco recordó la mejora de parques y jardines en todos los barrios, las nuevas plazas de aparcamiento gratuito en superficie y el aparcamiento de Garrido, otras 250 plazas con las que contará el centro de convivencia Victoria Adrados, los 11 kilómetros más de carril bici, mejora de la accesibilidad aunque “todavía queda mucho por hacer”.

En este balance municipal, Fernández Mañueco también destacó el incremento de la zona peatonal -2,7 kilómetros más-, la renovación de las piscinas municipales, la apertura del complejo deportivo de La Aldehuela, la mejora de la seguridad vial o el gran proyecto de recuperación del río Tormes.

En cuanto a la recuperación del patrimonio, la torre de las campanas de la Catedral, el puente Enrique Estevan, la Casa Lis, el Mercado Central, el Cerro de San Vicente, San Polo, el Pozo de las Nieves, la Calzada Romana, la Muralla Vieja, las cubiertas de la Plaza Mayor, el Palacio de Monterrey o las Torres de la Clerecía.

Tampoco se olvidó de la Universidad de Salamanca y su VIII Centenario, a la que consideró “la institución más importante de la ciudad, somos el gran mecenas de la Universidad en este año tan importante”. El alcalde insistió en que para el PP “las personas son el eje, somos el partido de la tierra y la gente”. Por lo que se refiere a los proyectos pendientes, aseguró que inaugurará como presidente de la Junta, con los Reyes de España, el nuevo Hospital de Salamanca

Respecto a las declaraciones del concejal de Ciudadanos, Alejandro González, acusando al alcalde de huir, Mañueco lo negó, remarcando que es la hora de los valientes. “Soy consciente del reto que asumo y eso solo lo puede hacer una persona valiente”. Sobre el pacto de legislatura que el PP mantiene con la formación naranja, mantuvo que será positivo también en los próximos meses.