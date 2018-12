Niños de San Francisco toman el control del Ayuntamiento

Miércoles, 5 de diciembre de 2018

Como ya ha ocurrido en alguna ocasión anterior, alumnos del Colegio San Francisco se acercaron en la mañana del miércoles hasta la Casa Consistorial de Ciudad Rodrigo para conocer mejor el funcionamiento del Ayuntamiento mirobrigense. Concretamente, acudieron los alumnos de los dos grupos de 4º de Primaria, que fueron recibidos en el Salón de Plenos por el delegado de Educación, Domingo Benito.

Como parte inicial del acto, Domingo Benito dio una explicación general sobre cómo funciona el Ayuntamiento y cómo se elige a los concejales y posteriormente al alcalde, una experiencia que estos alumnos tenían reciente, ya que en la jornada del martes habían hecho en el Colegio unas elecciones para elegir a su propio alcalde (a las que se presentaron casi todos menos 3 ó 4, según comentaban sus profesores).

El ganador de los comicios, José Luis, tuvo la oportunidad de sentarse en el salón de plenos en el sillón reservado al alcalde, Juan Tomás Muñoz, realizándole preguntas sus compañeros de lo más variado: cuántos alcaldes ha habido, por qué no hay más gradas en el campo de fútbol, cuánta gente vive en Ciudad Rodrigo, cuántos trabajadores tiene el Ayuntamiento, por qué no hay más parques, cómo será el Ciudad Rodrigo del futuro, si se va a construir un parque acuático en la ciudad o si se va a poner un McDonald’s.

En aquellas que no supo responder José Luis, estuvo al quite el delegado de Educación para que los chavales no se quedasen con la duda. Tras esta completa ronda de preguntas, todos los chavales, sus profesores y Domingo Benito se hicieron una foto de familia dentro del salón de plenos. Como recuerdo de la visita, los alumnos se llevaron varios pequeños obsequios, incluido una bolsa verde de Ciudad Rodrigo.