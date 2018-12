Academia Líder ofrece un curso gratuito destinado a dar acceso a los Certificados de Profesionalidad para gente sin estudios mínimos

Martes, 4 de diciembre de 2018

PEÑARANDA | ‘Competencias Clave’ basara su actividad en Lengua y Matemáticas a través de 240 horas formativas. Una vez superadas otorgaran la acreditación del mismo que abre la puerta a la posible consecución del Certificado

La Academia Líder continúa ampliando su oferta formativa de referencia en Peñaranda y comarca ofreciendo un importante curso que busca facilitar el acceso a la cualificación profesional para aquellas personas que no disponen de estudios mínimos para poderlo hacer de manera directa.

Bajo el título ‘Competencias Clave’, se presenta un curso de la Junta de Castilla y León de máxima relevancia ya que se trata de la “llave” para poder conseguir Certificados de Profesionalidad para aquellas personas que no tienen ni el Graduado Escolar ni la ESO. Abarca un amplio espectro de la población ya que a esta nueva oferta formativa pueden acceder aquellas personas que en su momento dejaron los estudios para trabajar, jóvenes con acusado fracaso escolar y los inmigrantes, quienes en algunos casos no cuentan con estudios y en otros disponen de titulación pero no pueden contar con su homologación en España.

Se trata de un curso gratuito, subvencionado por el ECyL, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Empleo. Cuenta con 240 horas formativas, teniendo como competencias clave Lengua y Matemáticas, dos de áreas troncales de la educación, y de las que se impartirán 120 horas en cada una de las materias. Una vez superadas se conseguirá la titulación acreditativa que ofrece la posibilidad de acceder a la consecución del Certificado.

Además de ser el principal acceso a dichos certificados, esta acción formativa pretende mejorar el curriculum, dinamizar la búsqueda de empleo y poder acceder a un puesto de trabajo de mejores condiciones laborales y económicas.

Para poder formar parte de este curso, los interesados, a partir de 16 años, deberán estar desempleados al comienzo de las clases, previstas para el 28 de diciembre, no requiriéndose ningún estudio mínimo pero si siendo necesaria la presencia en las clases durante todo el periodo. La inscripción debe realizarse primero en la Oficina de Empleo y seguidamente ser ratificado en la Academia Líder, en la calle Carmen 37 en Peñaranda. Los alumnos recibirán un kit completo de material desde el inicio y hasta el 1 de abril, fecha de finalización.