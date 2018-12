ENTRE PUENTES

EL PUEBLO AGOTADO (I)

Ríos de tinta en la prensa escrita, en las redes sociales cada día aumentan los pronósticos, para este u otro partido, ¡Elecciones gritan unos! ¡Hoy no…mañana dicen otros! roncas las voces de gritar en la calle, nervios, muchos nervios, tertulias, debates, declaraciones y argumentos de los más eruditos analistas en materia política. En el hemiciclo parlamentario, tensiones, crispación, acusaciones, pataleos, en los pasillos y a las puertas de Congreso, se desarrollan otro sinfín de debates, a veces fuera de tono y acusaciones varias, un comportamiento penoso y lamentable de todos aquellos que se llaman demócratas, algunos lo hacen a gritos, como demostración de que- ¡¡¡nosotros si lo somos!!!-; ¡¡¡pero los demás dejan mucho que desear!!!, incluso, desde pulpitos varios, se tachan, de advenedizos populistas, coletas y de medio pelo, santones y charlatanes y un sinfín de etcéteras, que tratan de tirar por tierra con tales argumentos el avance de otras fuerzas políticas, que estos vayan tomando posiciones, y que al igual que ellos puedan asomarse a los medios, y tener una tribuna o un atril, para hacer uso de su palabra y con ella denunciar muchos de los abusos, la falta de ética, vergüenza, ninguneo y clientelismo político, que se vine descubriendo desde tiempo atrás, desde que se anunció a bombo y platillo nuestra Carta Magna, nuestra manoseada Constitución, ¡sí!; esa que cuando interesa o convine se pasan por el arco del triunfo los unos y los otros. Este comportamiento, con toda su repercusión mediática, no ha servido más, que, para demostración palmaria de la catadura democrática de los “Gurús” de los que quieren enviarnos al “Averno”, y no cesan en insultar y menospreciar, a todos aquellos, que con libertad individual, votan a quien les parece conveniente. “Si alguna fuerza política destaca será porque lo han querido sus legales hombres y mujeres, con libertad de voto”. Y esa es, sobrada razón para respetar democráticamente a sus cabezas visibles, dirigentes y portavoces, si les insultan también lo estarán haciendo al resto, que al fin y al cabo son los responsables”… ¡Pues nada, no se enteran!… Y esto demuestra que quieren mantener sus poltronas a toda costa, y que los ciudadanos les importamos un “morrón”.

Hemos asistido, y, seguiremos sin duda asistiendo con rabia e impotencia a ser testigos, desde el desayuno a la cena a contemplar los “tacos”, de dineros, que en una y otra forma con total impunidad se han llevado y han defraudado a una hacienda, que solo perseguía y persigue a los ciudadanos de nómina, a pequeños industriales, o negocios familiares, y a todos aquellos que, no han hecho más que pagar siempre, a los del sufrimiento, los de la tristeza, a los que vivimos bajo el signo del miedo, a los que se les atropella con leyes y medidas, a los que están despojados de la información precisa, y se abusa de su voto y de su confianza, con ese mismo abuso y engaño han despojado a los “indocumentados”, de sus ahorros y sus casas.

Asistimos impertérritos cada día a declaraciones, que ponen en solfa la seriedad, el rigor, la verdad, la dignidad y honestidad de este País- llamado España, estamos dando un mediocre espectáculo, como Nación y estamos dejando a los pies de los caballos, los valores más íntegros de sus ciudadanos, de nuestros antepasados, de todos aquellos que de una u otra forma lucharon, y pasaron por los más diversos acontecimientos, de penurias y sacrificios, para dejar a sus descendientes, cuanto menos, una España, digna, con el sentimiento de tener reconocimiento e historia, que supo aceptar y vivir en democracia. En una democracia

de verdad.

Fermín González salamancartvaldia.es blog taurinerías