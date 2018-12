Los intereses del avaro

La avaricia es el afán desordenado de poseer y adquirir riquezas, fama, poder; procede del latín “avaritia” y a su vez del verbo “avere” desear con ansia.

Después de la introducción hago el siguiente comentario

No se puede insultar tanto durante tanto tiempo a los españoles de buena fe, gobernando con minorías ultranacionalistas. Eso tiene un precio que PSOE, mejor el “sanchismo” va a costarle muy caro. El declive no ha hecho más que empezar, si no lo entienden “los varones” y con rotundidad dicen NO, el PSOE desaparece.

El modelo de pasarela, vamos el individuo que más se quiere a sí mismo, el que está encantado de haberse conocido, el del postureo constante, el que desgobierna, dejando los “pastelones que tenemos en España” para asistir a eventos donde solo es recibido por el señor embajador.

Usted por ejemplo es numismático, filatélico, coleccionador de cromos… los paga de su bolsillo ¿Verdad? Pues no, aquí tenemos un señor que desgobierna, su gran afición es “viajar” sin darnos cuentas de gastos, que si la boda del cuñado, que si un conciertito, que unas vacaciones a los países latinos... Asuntos reservados respuesta de la vocera de turno. Me recuerda Willy Fog (el caballero inglés del siglo XIX representado por un bello león, obsesionado con la puntualidad) este viaja de aquí para allá, hace fotos, se distrae, engrosa su álbum fotográfico y…la cartera siempre viene vacía….

Cuando un Jefe de estado “normal”, visita un país extranjero es para traer beneficio a su patria. No, éste señor viaja por el puro placer que el produce verse en el Falcon de la FF.AA.EE. La cantidad de queroseno quemada y por consiguiente, contaminando el planeta es (según los expertos) equivalente al consumo de 5000 coches ¡Ojo! se nos pide que compremos (Tenemos plazo hasta 2014) todo un detalle, coche eléctrico. No se hagan ilusiones quienes piensen que va dimitir, es como la mierda de perro, la pisamos, se pega al zapato, y cuanto más la rascas, más se pega, pues con éste pasa lo mismo ¿Que tiene sus ministros “bajo sospecha”? ¡Que más da! Aprovechemos el tiempo que nos queda en el convento”… Y va el de la cola enredada, suelta la andanada: movilizaremos las calles; porque no le gusta el resultado. ¿No era la derecha la que amedrentaba al pueblo? No le entiendo, verdad que paso de usted y su comunismo rancio y de su espíritu navideño … de los ERc, Compromiso, PdeCat y el partido norteño mostrando sus garras, o su patita blanca sotana; solo día antes dan su voto para aprobar los Presupuestos Generales del Estado al Sr Rajoy, al cabo de 2 días se vende ¡Ay Señor, Señor! a donde nos llevan algunos meapilas! Sí, ustedes le entregaron la llave para desgobernar España en la Moción de Censura. Ahora los favores hay que pagar, los plazos se terminan, y en eso están; no se preocupen, hacia arriba los encarcelados antes que el gallo cante por Navidad. Lo duro de roer es el carteo entre Sánchez y el desequilibrado Joaquín Torra. Tengo miedo el día 21, se puede armar la diosescristo.

Recuerdan la famosa frase "La avaricia rompe el saco”. Esta expresión aparece en obras tan importantes como El Quijote de D.Miguel de Cervantes. Esto para los norteños

Recuerdo mi visita a San Vicente de Fora (Lisboa) y la promesa que Afonso Henriques hizo a San Vicente, sí intercedía por él, ganaba la batalla contra los moros y estos salian de tierras portuguesas, construiría una iglesia fabulosa en su honor. Les invito que la visiten, les maravillará, y a la vez disfruten entre azulejos blancos y azules de la fabulas de “La Fontaine” … será rato de lectura ágil y fácil, siempre con una enseñanza que a buen seguro les arrancará alguna sonrisa.

FABULA DEL AVARO

Esta es la historia de un hombre que era tan avaricioso cuyo mayor deseo y aspiración en el mundo era poseer abundantes riquezas que le permitieran sentirse persona de gran importancia y cuyo nombre fuese trascendental.

Hubo un día en el que se levantó con ganas de vender todo lo que poseía; tomó todas sus pertenecías y partió rumbo a la ciudad encima de su adorado burrito. Una vez que llegó, cambio todo lo que traía, incluso hasta el pobre burrito, por un lingote de oro. No pensó, ni se apiadó del pobre burro que decía querer. Ahora lo importante era poder. Mientras regresaba a casa no hacía nada más que pensar, donde podría esconder ese lingote tan valioso. Buscaba un lugar seguro, ningún ladrón podía dar con el tesoro. La casa no podía ser, no tenía ningún mueble, ni algo de valor, todo lo había vendido, solo ver el brillo de su lingote, merecía la pena vivir entre desangeladas paredes. El hombre busca y busca hasta encontrar en el jardín que rodea su casa, el sitio ideal; un hueco tras una enorme piedra.

Muy entusiasmado, exclama, mientras cubre el preciado lingote con un paño de algodón, para meterlo en el hueco sin rasguños:

— ¡Al fin he encontrado el sitio perfecto!

A pesar de que siempre pensó que su secreto estaría a salvo, sentía miedo. En las noches apenas descansa y cuando aún no han salido los primeros rayos de sol, va corriendo, a verificar que el tesoro está en el mismo lugar. Muy contento… —todo marcha con normalidad—Se dice—Pasan días, semanas, meses y sigue con la misma rutina.

¡Oh desgraciado día en qué el vecino siente curiosidad por ver que es lo que aquel hombre revisa con tanto esmero y dedicación!. Se acercó muy lenta y cuidadosamente donde está la roca, al observar detenidamente, pudo ver que había un lingote de oro del tamaño de una pastilla de jabón. Sorprendido ante tal situación metió la mano, lo sacó muy rápido, y lo guardo en su bolsillo.

A la mañana siguiente, cuando el avaro despertó y fue a revisar, vio que no había nada, desesperadamente comenzó a gritar:

— ¡Me han robado los gandules, que alguien me ayude, me han robado! ¡Oh, Dios mío, que va ser de mí!

Un campesino que rotulaba las tierras, sintió lamentos desesperados, va a ver que ocurre, al escuchar de labios del avaro lo sucedido, no pudo resistirse, y le dio su criterio.

—Creíste que tener un lingote te volverías invencible, te deshiciste de todas las cosas que eran útiles para ti. Ese lingote no te ofrecía nada, solo el gusto de poder apreciarlo y sentiste rico y poderoso. Ahora si quieres toma una de esas piedras, la que más desees, colócala en el hueco, va a servir para lo mismo, ¡Para nada!

El hombre se dio cuenta de su error, y aunque ahora era más pobre que antes, entendió que las cosas hay que valorarlas. Se debe valorar todo aquello que nos la haga más placentera y agradable la vida.

“La avaricia se pasea, todo quiere y todo desea”.