Alumnos del colegio Salesiano San José viven una experiencia inolvidable en Milán 

Lunes, 3 de diciembre de 2018

Un grupo de doce estudiantes de 4º de ESO del colegio Salesiano San José de Salamanca ha disfrutado de una estancia de siete días, del 25 de noviembre al 1 de diciembre, en Milán.

El viaje se corresponde con la segunda movilidad de los alumnos dentro del Proyecto Erasmus+ KA2 Scan Your City and Culture with Apps, que se está llevando a cabo entre tres colegios europeos: un centro de Italia, uno de Letonia y el mencionado colegio salmantino, coordinador de dicho proyecto.

El grupo, acompañado por los docentes Ana Belén Ramos y José Mª Bañeza, fue recibido por miembros del equipo directivo del Centro Salesiano Opere Sociali Don Bosco de Sesto San Giovanni y por autoridades locales. Junto a ellos, una nutrida representación de alumnos y profesores del propio Centro protagonizaron una cálida y emotiva bienvenida.

A lo largo de la semana, los chicos del Colegio Salesianos San José , junto a los alumnos italianos y letones, participaron en numerosas y variadas actividades de carácter lingüístico, digital, cultural y lúdico. Destacan entre ellas la elaboración de proyectos digitales en inglés y en trabajo cooperativo, además de visitas culturales guiadas, también en inglés, por el centro de Milán, y el disfrutar de una cena-velada con una familia italiana. Los colegiados también participaron en juegos deportivos como patinaje sobre hielo o mini-olimpiadas internacionales y, cómo no, la elaboración de auténtica pasta italiana.

Todo el grupo de jóvenes considera la experiencia como “excelente”, además reconocen enormemente la importancia del inglés, el contacto con otras culturas y la digitalización del trabajo y las comunicaciones. Según ha afirmado el centro “están ciertamente entusiasmados con la próxima movilidad que tendrá lugar en Salamanca durante la primera semana del mes de abril, cuando treinta alumnos de sendos colegios de Italia y Letonia visitarán nuestra ciudad y disfrutarán de las propuestas del Colegio Salesiano San José”.