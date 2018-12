El día más importante del año

Lunes, 3 de diciembre de 2018

El día más importante para los españoles es el 6 de diciembre, Día de la Constitución. Este año celebraremos su cuarenta aniversario. Si miramos hacia atrás, podemos sentirnos afortunados, de su mano España ha vivido las mejores cuatro décadas de su historia, nunca los españoles tuvimos tantos derechos, tantas oportunidades, tanta libertad, tanto bienestar y tantas posibilidades de construir un futuro estable para las generaciones venideras. Si miramos hacia adelante, sólo tenemos razones para preocuparnos, los políticos la traicionaron y utilizaron sus cargos para impedir el ejercicio de los derechos, frenar la libertad de expresión, prohibieron lo que les interesaba prohibir, confundieron la cultura con los títulos, fomentaron la solidaridad para librarse de sus obligaciones y crearon expectativas tan peregrinas en los ciudadanos que han desembocado en un malestar general cuyas consecuencias ya estamos sufriendo.

Este año, los homenajes oficiales, estarán presididos por las huelgas de trabajadores y manifestaciones de pensionistas que llenan las plazas de nuestras ciudades, los primeros para pedir trabajo y sueldos compatibles con los precios, y los segundos, pensiones dignas y seguridad en el sistema.

Los políticos, como de costumbre, la colmarán de alabanzas y no aportarán más soluciones que la de cambiar sus artículos. Es evidente que algunos urge cambiar, sobre todo aquellos que les protegen, pero los cambios no servirán para salir de este complicado laberinto social y económico en el que nos han metido si no cambian ellos, y no parece que ningún partido se reconozca responsable.