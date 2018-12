Qué atrevida es la ignorancia

Domingo, 2 de diciembre de 2018

"La ignorancia es la noche de la mente: pero una noche sin luna y sin estrellas". Esta máxima del pensador chino Confucio viene hoy a cuento tras producirse algunos hechos que tienen muy revuelta a la comunidad cinegética de diversos lugares de España.

Hace tres días el colectivo Ecologistas en Acción de la madrileña localidad de Pinto colgó una denuncia en una conocida red social bajo el titular " Puestos de caza Ilegales en una finca propiedad del Ayuntamiento de Pinto". En dicha denuncia dan cuenta de" haber detectado la existencia de seis puestos de caza fijos, concienzudamente construidos con barras metálicas, alambres y perfectamente camuflados con vegetación". Además, también denuncian que " a apenas unos pasos de esos puestos hay instalados una gran jaula y un bebedero para fauna salvaje".

Tras comunicar que han informado al Seprona solicitándole una investigación, se quejan de que la Concejalía de Medio Ambiente de la localidad no ha tomado, tiempo después, la solución solicitada por el colectivo, que sería la de eliminar dichas "construcciones".

Es evidente que lo que el colectivo ecologista llama "puestos de caza" son refugios para perdices, principalmente, que se sientan acosadas por depredadores cuando van a beber a ese bebedero. Independientemente de que esto haya sido puesto por cazadores o por cualquier otra persona, es evidente que se ha tratado de facilitar la subsistencia de determinadas especies animales salvajes, las más amenazadas precisamente por su fragilidad natural. Estos refugios también se pueden hacer con palés de madera y suelen tener dentro, muchos de ellos, un comedero con trigo.

Esta es una práctica muy extendida en terrenos de la zona sur de la Comunidad autónoma de Madrid y la vecina provincia de Toledo, precisamente donde la actividad cinegética cobra especial importancia por su incidencia económica, y las especies no solo son cuidadas sino, incluso, mimadas. No tengo duda, además, que si el montaje de estas ayudas para la fauna requiriesen de permisos administrativos, estos hayan sido solicitados, primero, y concedidos, después, por la autoridad correspondiente.

Por otra parte, el sector cinegético andaluz anda estos días muy cabreado al comprobar que la coalición política Adelante Andalucía (Podemos- Izquierda Unida) en la propuesta 1414 de su programa electoral cita textualmente: "Prohibir la caza con perro". Este enunciado causa especial desconcierto, no ya por que atente contra una parte importante de la economía andaluza, sino por que induce a pensar que no aclara en qué condiciones sería esta prohibición. ¿Se podría cazar sin perro? Considerando que la caza con perro se puede realizar con galgos, con perros de muestra, con perros de madriguera, con perros de rastro, con perros cobradores de caza o con perros levantadores de caza, ¿a qué atenerse con ese enunciado? La Federación Andaluza de Caza ha puesto en marcha la campaña "La Caza También Vota" con el objetivo de informar a todos los cazadores de las propuestas de los diversos partidos en esta materia, desde la cual ha pedido entrevistarse con aquellas formaciones que tienen más posibilidades de estar presentes en el futuro parlamento autonómico; todos, PSOE, PP, C´s y VOX, han accedido a debatir y a comentar sus propuestas electorales en esta materia y todos han hecho público su compromiso con el sector, en cambio Adelante Andalucía (Podemos- Izquierda Unida) ni se ha dignado contestar al requerimiento federativo, dando la espalda a un colectivo que es el primero de España en cuanto a licencias de caza con 253.000, que genera más de 1.700 millones de euros, generando, así mismo, 49.000 puestos de trabajo directos, invirtiendo cada año otros 49 millones de euros en conservación y gestión, cerrando así un importante grifo de votos que podrían serle favorables en buena medida. Además de lo concerniente a estas cifras, los cazadores andaluces y el resto consideramos que "prohibir la caza con perro" y el resto de medidas, propuestas, contra este sector, atenta contra una actividad tan antigua como el hombre y que ya ha demostrado sobradamente que, estando legislada como está, es compatible con la conservación de especies y de razas de perros sin atentar contra el medio natural.

Es por tanto razonable que pensemos que acciones como la del colectivo ecologista de Pinto o propuestas electorales como la de Adelante Andalucía surgen desde el más profundo desconocimiento de una parte de la sociedad que cada día se empeña más en prohibir aquello que no le gusta, como sucede, también, con los toros, entre otras cosas, porque lo desconoce y no se molesta en conocerlo al no estar entre sus objetivos actuar con coherencia y sentido común, sino captar subvenciones fáciles, unos, y lograr el voto del desconocimiento, otros.

Uno de los peores males que acechan hoy y siempre a nuestra sociedad es que la ignorancia llegue al poder y pueda legislar. Dios nos pille confesados…

*Juez Internacional Canino