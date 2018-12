Los obuses de Owusu y mucho más

Domingo, 2 de diciembre de 2018

Completamos la crónica del Salamanca UDS 2-Cultural Leonesa 0 con la opinión de César García

Llevo viendo partidos en el Helmántico desde que tengo uso de razón. De pequeño, de la mano de mi padre. Después, como periodista deportivo de Radio Salamanca durante una de las mejores épocas de la UDS, con dos ascensos a 1ª y partidazos en la máxima categoría en los que la Unión batía al FCB o al Atlético de Madrid, o goleaba al Valencia. Después, ya vinculado a otros medios, como Radio Intereconomía o Punto Radio, he sido testigo de los terribles descensos y la dramática desaparición.

Ahora, años después, con el fútbol renacido en nuestra ciudad gracias a dos proyectos diferentes, yo también formo parte de otro medio distinto, SALAMANCA AL DÍA (www.salamancartvaldia.es), desde el que compartiré mis humildes reflexiones sobre los partidos del Salamanca UDS, cada vez que juegue en casa.

Sé que es fácil hablar a toro pasado y decir si un cambio es bueno o no, cuando conoces el resultado final. Eso es obvio. Sin embargo, mi intención no es sentar cátedra, ni mucho menos. Sólo pretendo aportar una visión distinta de cada encuentro, que anime los debates entre los aficionados.

El partido

Llegaba al Helmántico la Cultural Leonesa, cuyo presupuesto multiplica con creces el del Salamanca. Sin embargo, ya me decía mi amigo Pablo Campos (compañero de Radio León) que se han gastado mucho dinero y tienen jugadores de calidad, pero en el vestuario no hay buen ambiente y los aficionados no quieren al entrenador. Todo esto, al final, pasa factura.

Los charros, muy necesitados por su situación en la tabla clasificatoria, optaron por reforzar la defensa con tres centrales y dos laterales. El objetivo, frenar la sangría de goles que ha llevado al equipo a ser el más goleado de este grupo I de 2ªB. Sin duda, con esa consigna, la de asegurar la zaga, con Amaro por delante y las líneas muy juntas, se quería construir la victoria a partir de la solidez atrás.

Los locales mostraron intensidad y concentración desde el minuto 1 y, por primera vez, no hubo errores individuales que pasasen una costosa factura. Además, la verticalidad de Owusu y su contundencia en dos llegadas (minutos 9 y 42) le sirvieron a los blanquinegros para encarrilar la victoria, que se confirmó en un segundo tiempo algo más discreto, aunque en el que también se pudo ampliar la diferencia con un disparo al palo del africano y otra clara ocasión de Manu Molina.

Los jugadores

Sotres aportó la seguridad que necesitaba la defensa, para transmitir esa confianza que refuerza el rendimiento colectivo.

Carvalho fue el más activo de los tres centrales y sus aportaciones, siempre eficaces, evitaron problemas

Armando se sintió mucho más cómodo con un compañero más en la zaga, con lo que se puede paliar su principal carencia, que es la falta de velocidad

Toño cumplió sus funciones dotando a la defensa de la contundencia necesaria cuando el rival achucha

En el carril derecho Calero se mostró especialmente intenso, aunque convendría medir esa agresividad en determinados momentos para evitar las tarjetas que en otros encuentros pueden ser determinantes.

En la banda de los zurdos, Víctor Mena también aprobó el examen e incluso se lució en una buena subida en el segundo tiempo.

Antonio Amaro cumplió a la perfección, trabajando en la recuperación y en la distribución, tapando huecos y coordinándose con el resto.

Sergio Molina también estuvo a gran nivel, incluso con subidas que hasta ahora no le habíamos visto.

Con Manu Molina tengo muchas dudas. Es verdad que tiene calidad y experiencia, que sirvió para forzar faltas que dieron aire al equipo en la segunda mitad. Pero también perdió demasiados balones en otras jugadas y eso hay que corregirlo.

Owusu hizo lo que más le gusta, correr y marcar. Sobresaliente. Menos mal que su lesión no parece importante.

Fer Ruiz no fue tan determinante como el día del Castilla y en este partido no disputó los balones aéreos como en otras ocasiones. Lo puede hacer mejor.

Con Moussa pasó lo mismo, tuvo minutos en la segunda parte, pero no estuvo fino. Lo suyo no es jugar en solitario y con muchos metros por delante. Yo creo que habría sido más útil Héctor, tal y como estaba el encuentro.

Tyson disputó poco más de 10 minutos e Indiano saltaba al césped en el minuto 41 de la segunda mitad, con lo que ambos pasaron desapercibidos.

El entrenador

“A ver si da con la tecla”. Es la frase que he escuchado un buen número de veces, desde que Antonio Calderón llegó a Salamanca. Lo cierto es que, poco a poco, el equipo ha ido creciendo, aunque en muchos partidos los resultados no han acompañado.

Esta vez, por fin, salieron sus planes y, en mi opinión, fue todo un acierto el mantener el sistema los tres centrales que ya mostró en las Pistas.

El lunar fue su expulsión y la sanción que llegará, aunque esto no va a influir demasiado en la dinámica ascendente del Salamanca.

La afición

Finalmente, no me puedo olvidar de la hinchada que anima al equipo, a pesar de todos los disgustos de esta temporada. “Esta camiseta, sí la merecéis” o “Sí se puede” fueron algunas de las frases que se corearon en el Helmántico, siempre desde el incansable Fondo Sur. Con los goles de tu equipo el fútbol es una fiesta y al final se celebraban hasta los saques de banda o los despejes.

La labor de la Grada de Animación es encomiable e incluso tuvo que cantar el himno del equipo cuando salían los jugadores, ya que no se pudo escuchar por la megafonía.

Sin embargo, tengo que decir que a mí, particularmente, no me gustan otro tipo de cánticos, como lo de “Unionista el que no bote” o lo de “Pucelano el que no bote”. Sinceramente, prefiero consignas más positivas y no hacer con otros lo que no nos gustaría que hiciesen con nosotros. Además, creo que a la mayoría de los que acuden al estadio esas cosas tampoco le van, porque no suelen botar.

En cualquier caso, por fin, los seguidores salieron contentos y aunque el equipo sigue en puesto de descenso, ya sólo está a dos puntos de la salida de la zona roja que marca el Navalcarnero que, además, será el próximo rival. Sin duda, una ocasión excelente para corroborar la mejoría con otra victoria.

César García / Fotos de Alberto Martín