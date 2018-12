LA FORMACIÓN PROFESIONAL UNA OPORTUNIDAD DE INTEGRACIÓN.

La formación profesional permite educarse de forma práctica para empezar a trabajar en empresas o crearlas. Por eso requiere los mejores medios tecnológicos y humanos para un buen trabajo en equipo. Responde a uno de los mayores problemas de los jóvenes que es el paro.

Por otro lado la formación profesional básica permite la integración de jóvenes expulsados de la escuela tradicional que además del trauma familiar que tienen muchos niños desprotegidos, añaden el fracaso escolar.

En el centro privado integrado de formación profesional Lorenzo Milani perteneciente a Casa Escuelas Pías Santiago Uno: tenemos FPB de Mecánica, Agrojardinería, Fabricación Mecánica, Cocina y Restauración; CFGM Forestal y Jardinería; CFGS Forestal e Integración Social (presencial y on line) y FP dual. Realizamos cursos del ECYL para parados y cursos monográficos para ampliar competencias profesionales. Tenemos una empresa de inserción, una cooperativa para desarrollo rural y una escuela itinerante de formación profesional. Desde nuestro aprendizaje servicio en un hospital de fauna recuperamos 500 aves al año, producimos 3000 litros de vino, 500 de aceite y 300 kilos de miel. Nuestros alumnos lideran granjas infantiles, recuperan escuelas en Marruecos, hacen películas desde la escuela de cine, espectáculos como “juicio a la escuela” desde la escuela de circo y animación, etc.

Esto quiere decir que nuestros alumnos muchas veces excluidos tienen mucho talento si se tienen en cuenta las inteligencias múltiples y el trabajo cooperativo y por proyectos.

Nuestro proyecto es ecosocial, porque atendemos toda la diversidad de jóvenes, preferentemente los peor tratados por la sociedad, protección, menores inmigrantes no acompañados, etc. Con nueve viviendas atendemos unos ciento cincuenta internos y unos seiscientos en la FP, nos gobernamos en asamblea y tenemos un modelo terapeútico constructivista sistémico y centrado en soluciones. Estamos realizando dos proyectos de investigación sobre trastorno del apego y patología dual.

Las urgencias nos obligan a innovar y nos llevan a procesos de calidad FQM con cuatrocientos plus reconocidos.

Nos falta legalizar el aula de innovación I+D+I alternativa de cata de oficios para los que no tienen edad para estar en FPB y no pueden estar en los colegios donde están matriculados.

Falta mucho por avanzar a nivel legislativo, la dirección general de FP de Castilla y León lo tiene claro y es muy competente. Pero a veces otros organismos superiores dan palos de ciego. La orientación en FP no existe, pero según está en ESO Y Bachillerato no la queremos. La innovación no son sólo TIC, esto no es DISNEY, buscamos un porvenir posible para los últimos, itinerarios de vida, recuperar la ternura, curar rencores y ser semillas que cuando las entierran crecen.